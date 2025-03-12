Для тех, кто любит размышлять: 3 фильма, которые поразят своей глубиной

Без философии человек не мог бы осознавать себя, жить и двигаться дальше. Эта отрасль изучает познание мира, бытие человека и фундаментальные принципы реальности. Неудивительно, что существует множество фильмов, в которых вложен глубокий философский подтекст.

Такие киноленты не только рассказывают историю с помощью красивых кадров, а учат зрителя мыслить, понимать смыслы и помогают лучше узнать себя. Кино 24 предлагает подборку фильмов с философским значением.

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Стоицизм – "Побег из Шоушенка" (1994)

Философия стоицизма учит нас, что мы не можем контролировать то, что вне нашего "разумного выбора", однако под нашим контролем есть две вещи, от которых напрямую зависит наше самочувствие и счастье – это наши мысли и действия. Эта влиятельная школа античности сосредотачивается на том, что именно наше восприятие вещей, а не сами вещи вызывают большинство наших проблем. Хорошо подытожить стоицизм может цитата Эпиктета: "Важно не то, что с вами происходит, а то, как вы на это реагируете".

"Побег из Шоушенка": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет "Побега из Шоушенка" сосредотачивается на Энди, который несправедливо оказался в тюрьме. Несмотря на тяжелые обстоятельства и такое мрачное место он ведет себя как настоящий стоик. Энди спокойно гуляет, разговаривает, наблюдает и запоминает мельчайшие детали, которые могут помочь в будущем. Благодаря поведению главного героя и других персонажей зритель видит один из основных принципов стоицизма: счастье заключается в наслаждении настоящим моментом и в том, чтобы не зависеть от ожиданий будущего.

Благодаря своему терпению и стоическому подходу к жизни Энди получил концовку, которую он заслуживает.

Если вы не любите сложное кино, то выбирайте для просмотра легкие украинские сериалы, которые помогут расслабиться.

Экзистенциализм – "Тайная жизнь Уолтера Митти" (2013)

Экзистенциализм исследует проблему человеческого существования с упором на личность. Если верить этой философии, то жизнь априори бессмысленна, а человек обречен быть свободным и искать свой смысл всего. Эта цитата Жана Поля Сартра прекрасно описывает экзистенциализм: "Человек есть не что иное, как то, что он делает из себя".

"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите онлайн трейлер фильма

В начале фильма главный герой Уолтер Митти – незаметный офисный работник с экзистенциальным кризисом, который живет в плену собственных страхов и иллюзий. Он избегает рисков и постоянно погружается в фантазии. Ситуация меняется, когда Уолтер отправляется в путешествие, которое является метафорой экзистенциального поиска. Его опыт учит его жить "здесь и сейчас", принимать неопределенность и риски. Он находит собственный смысл жизни, не навязанный обществом, а созданный через личный опыт.

История Уолтера Митти – это путь от бессознательного существования к свободе и аутентичности, что считается основой экзистенциализма.

Трансцендентализм – "Теперь я иду в дикую даль" (2007)

Философия трансцендентализма фокусируется на духовности человека. Представители этого движения утверждают, что духовность – это не то, что можно объяснить; это то, что можно только почувствовать на собственном опыте. Они не верят в религию, но верят в божественность и священность природы. Трансценденталисты считают, что для каждого очень важно иметь тесные отношения с природой. Они верят, что человек чист и ценят его личность, придают большое значение воображению, интуиции и творчества и видят природу совершенной.

"Теперь я иду в дикую даль": смотрите онлайн трейлер фильма

Главный герой фильма – молодой Кристофер Маккендлесс, который после окончания колледжа решает отказаться от материальных благ и социальных условностей. По его мнению, человеческая погоня за статусом, деньги, потребительство – все это отдаляет нас от настоящего бытия, он считает наше общество фальшивым.

Кристофер стремится слиться с природой, жить просто и быть самодостаточным. Для этого он отправляется в дикие леса Аляски в одинокое путешествие. Как настоящий трансценденталист, главный герой растворяется в природе, становясь ее частью. Для него это не побег, а возвращение к первоисточнику человеческого бытия. В конце концов зритель видит, что во многом Кристофер прав, но он также допустил ошибку. Абсолютная свобода от общества оказалась иллюзией.

Философское путешествие Кристофера Маккендлесса – это настоящая история, на основе которой написали книгу, а потом сняли фильм.