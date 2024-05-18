В этой статье Кино 24 собрали список самых популярных семейных фильмов, которые дарят тепло, веселье и особую атмосферу, принося радость в каждый дом. Поэтому стоит выбирать своего фаворита заранее и приготовиться к замечательному вечеру с родными.

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"День "да""

Эллисон и Карлос Торрес – счастливые супруги, которые воспитывают трех замечательных детей: Кэти, Нандо и Лайлу. Они уже несколько лет считают себя строгими, но справедливыми родителями. Однако им часто не удается найти время для совместного досуга с детьми, из-за чего подростки обычно слышат в ответ на свои просьбы слово "нет".

Однажды родители решают отвечать на все просьбы детей "да". Интересно, чем это для них обернется.

"День "да"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вместе дешевле"

Том и Кейт всегда мечтали о большой семье и успешной карьере. Однако после рождения первых детей карьера отошла на второй план, и вся семья переехала в тихий городок. Когда детей стало уже двенадцать, Тому предложили работу его мечты, что требовало еще одного переезда.

В то же время Кейт также наконец повезло – ее мемуары наконец решили опубликовать. Она отправляется на презентацию книги в Нью-Йорк, оставляя Тома самого присматривать за большой семьей. Сможет ли Том успешно распределить свои усилия, все остались довольны?

"Вместе дешевле": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Приключения Мии и белого льва"

Одиннадцатилетняя Мия вместе с родителями переехала из дождливого Лондона в жаркую Африку на некоторое время из-за работы отца. Они имеют ферму, где ухаживают за животными. Однако Мия совсем не увлечена этим, она не интересуется животными. Но однажды один зверь поразил ее. Его зовут Чарли, и он – белый лев.

Когда они познакомились, Чарли был еще маленьким львенком. На протяжении трех лет девочка и зверь росли вместе, становясь настоящими друзьями.

Но ситуация внезапно меняется, когда отец Мии хочет разлучить их навсегда.

"Приключения Мии и белого льва": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте фильм, который заинтересовал вас больше всего. Собирайте вокруг себя родных людей для просмотра и невероятных эмоций.