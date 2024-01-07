Что посмотреть на выходных с детьми: фильмы и мультики для всей семьи

В Украину вернулась настоящая зима, и время дома – идеальный семейный отдых. Развлечься помогут легкие фильмы, которые точно понравятся всей семье.

Психологиня Светлана Ройз собрала семейные фильмы, где одновременно можно посмотреть на жизнь семьи глазами детей и взрослых. И фильмы, связанные со взглядом на самого себя со временем. Для взрослых они могут быть простыми и наивными. Но они как раз для просмотра вместе с детьми.

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А также мультфильмы об отношениях мамы и дочери, поиске своей роли и силы, сопротивлении и агрессии, контроле и опеке взрослых, примирении и уважении, а также о силе рода.

Фильмы и мультфильмы для семейного просмотра

"День "да"

Семья, состоящая из родителей и троих детей, переживает кризис. Чтобы преодолеть его, члены семьи договорились о "дне "да", в котором родители соглашаются на все прихоти детей. Во время такого эксперимента семья исследует пределы свободы и ответственности, игры и правил.

"День "да": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семейный обмен"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Во время самых больших ссор члены семьи меняются телами: отец с сыном, мама с дочерью, а малыш с собакой. Они должны починить и найти стекло в обсерватории, но на самом деле – наладить свои отношения и снова найти друг друга.

"Семейный обмен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чумовая пятница"

Мать-психологиня и ее дочь-подросток никак не могут найти общий язык. После смерти отца у матери появляется новый любимый мужчина. Только обмен телами помогает почувствовать, что действительно важно для матери и дочери.

"Чумовая пятница": смотрите онлайн трейлер фильма

"Из 13 в 30"

13-летняя девушка чувствует себя неудачником и однажды просыпается в теле 30-летней. Этот фильм отлично подойдет для детей, которые хотят быстрее стать взрослыми. И взрослым, забывшим то время, когда были детьми.

"Из 13 в 30": смотрите онлайн трейлер фильма

"Папе снова 17"

Мужчина отказывается от спортивной карьеры, потому что его девушка говорит, что беременна. Теперь он скучает по работе и не чувствует близости с женой и детьми. Любимая стремится к разводу, а дети отдаляются. Странная встреча относит главного героя в то время, когда ему было 17 и приходилось принимать важные решения. В этом фильме найдете важный монолог об уважении решения девушки и согласия на секс.

"Папе снова 17": смотрите онлайн трейлер фильма

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