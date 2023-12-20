Эмоциональная реабилитация: 6 фильмов, которые помогут поверить в себя

Настоящее требует от людей настойчивости и борьбы за свое место под солнцем. Впрочем, в погоне за амбициями и успехом часто случается уныние в собственных силах и опускаются руки.

Чтобы поверить в себя, стоит сделать паузу и оглянуться назад, оценить путь, который вы уже преодолели. 24 Канал подготовил подборку фильмов, которые помогут вдохнуть свежий глоток воздуха и смогут начать все сначала.

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"Джой"

Джой Мангано – одинокая мать двоих детей, проживающая в Нью-Йорке вместе со своей семьей: матерью Терри, бабушкой и бывшим мужем. Мать настаивает на том, что Джой должна отказаться от мечты стать успешным изобретателем, хотя бабушка и лучшая подруга верят в таланты девушки и в ее возможность добиться удивительных результатов.

Даже когда Джой Мангано придумывает полезный продукт, который обещает стать необходимостью в каждом доме, она столкнется с множеством испытаний. Но сможет ли она со всем справиться?

"Джой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семь душ"

Бен – коммерческий агент, который тратит свою жизнь на сожаление по прошлому. Пребывая в постоянной депрессии, он падает на самое дно, однако луч света появляется в его жизни в виде милой девушки Эмили. И именно она снова доказывает Бену и всему миру, что любовь может творить чудеса.

"Семь душ": смотрите онлайн трейлер фильма

"Список последних желаний"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Картер Чемберс, автомеханик и миллиардер Эдвард Коул впервые встретились в клинике, где их поместили в одну палату с общим диагнозом – рак легких. После серии обследований врачи выразили нелестный вердикт, им осталось жить всего от полугода до года.

Чувствуя срочность, мужчины решили составить список последних желаний, перечень вещей, которые они хотели бы реализовать перед смертью. Так начинаются приключения Эдварда и Картера, отправляющиеся в своеобразный тур вокруг света.

"Список последних желаний": смотрите онлайн трейлер фильма

"Серфер в душе"

С самого детства Бетани испытывала страсть к серфингу, но ее судьба сложилась сложно после того, когда в возрасте 13 лет у северного побережья Кауаи на нее напала акула. В результате этого нападения девушка серьезно пострадала и едва не потеряла жизнь.

Однако благодаря чрезвычайной силе воли и подлинному характеру, Бетани, несмотря на все трудности, вернулась на доску и принялась участвовать в серфинговых соревнованиях.

"Серфер в душе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шаг вперед"

Экстремальный и рискованный образ жизни Тайлера Гейджа приводит к конфликтам с окружающим обществом. После свежего инцидента Тайлер попадает в школу, где ему приходится выполнять исправительные работы в качестве наказания. Здесь он встречает девушку, которая открывает ему новый взгляд на его талант и окружающий мир…

"Шаг вперед": смотрите онлайн трейлер фильма

"Куда приводят мечты"

После гибели в автокатастрофе Крис попадает в рай, который оказывается точно таким, каким его воображала его жена – художница. Здесь он находит много знакомых, но рано или поздно его жена должна попасть сюда. Однако, не способная пережить потерю, жена совершает самоубийство. Поскольку у самоубийц нет места в раю, им придется выдерживать вечные адские муки. Крис решает спасти свою жену из этой вечной трагедии.

"Куда приводят мечты": смотрите онлайн трейлер фильма