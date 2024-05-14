Истории, которые вдохновляют: 10 фильмов, которые повысят вашу самооценку
Всем людям знакомы периоды, когда комплексы и неуверенность поглощают с головой и не дают развиваться. Если вам нужна доза мотивации, посмотрите эту подборку фильмов.
Кино 24 собрал ленты, которые мотивируют на изменения и помогут в работе с самооценкой. Возможно все, если не сдаваться и верить в себя.
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"Ла-ла Ленд"
Драматический фильм-мюзикл рассказывает историю любви джазового пианиста и молодой актрисы. Судьба сводит этих мечтателей вместе. Как только их новые попытки увенчиваются успехом, они понимают, что слава и возможности убивают их любовь. Название фильма – это отсылка к прозвищу Лос-Анджелеса, где осуществляются все мечты.
"Ла-ла Ленд": смотрите трейлер онлайн
"Красотка на всю голову"
Комедийная лента раскрывает важные темы стереотипов, комплексов и неуверенности в себе. Молодая Рене Беннетт бежит к фонтану желаний с мечтой о том, чтобы стать красивой. Ничего не меняется, но на следующий день она падает с тренажера. Инцидент заставляет Рене поверить в свою привлекательность и харизматичность: именно так начинаются безумные изменения в ее работе и личной жизни.
"Красотка на всю голову": смотрите трейлер онлайн
"Солдат Джейн"
Драматический боевик 1997 года рассказывает о том, как в правительстве США решают побороть дискриминацию по половому признаку в военно-морском флоте. В подразделении спецназовцев "морские котики" появляется первая женщина, которая должна доказать, что может служить наравне с мужчинами. В изнурительной программе отбора более половины не проходят до конца - так сможет ли это сделать Джордан?
"Солдат Джейн": смотрите трейлер онлайн
Повысить самооценку и поверить в себя помогут также эти фильмы:
- "Я, Тоня";
- "Дневник Бриджит Джонс";
- "Эрин Брокович";
- "Серфер в душе";
- "Жизнь в розовом цвете";
- "Малышка на миллион";
- "Миссис Харрис едет в Париж".