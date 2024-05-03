2 интересных фильма, которые подарят праздничное настроение

До Пасхи осталось всего несколько дней. Сейчас пора завершать подготовку к празднику и набираться хороших эмоций для праздничного настроения. Несмотря на войну и российские обстрелы, это период, когда есть возможность посвятить время семье и побыть с близкими людьми.

В материале Кино 24 варианты фильмов, которые подойдут для просмотра в преддверии праздников. Они мотивируют и вдохновляют на новые свершения.

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"Брюс Всемогущий"

В центре сюжета – корреспондент Брюс Нолан, который делает забавные и интересные сюжеты. Впрочем, человек своей жизнью не слишком доволен и является полным пессимистом. Один день становится для него полным кошмаром: на него напали, разбили машину, работа приносит лишь проблемы.

"Брюс Всемогущий": смотрите трейлер онлайн

Но Брюс надеется на Бога. В заброшенном доме он встречает странного сторожа, который оказывается Господом. Бог наделяет Брюса всемогущей властью. Остается вопрос – сможет ли мужчина справиться с божественными силами?

"Ной"

В противовес комедийному фильму перед Пасхой можно посмотреть эпическую библейскую ленту о Ное, семью и его ковчег. История рассказывает о том, как мир погряз в грехах кроме праведника Ноя, которого выгнали в пустыню. Вдруг мужчину мучают сны о потопе, от которого невозможно спастись.

"Ной": смотрите трейлер онлайн

В пустыне Ной встречает Стражей, предупреждающих его о конце света. Ной осознает замысел Бога, но не знает – что он должен сделать для того, чтобы выполнить возложенную на него миссию. Эта лента вдохновляет и захватывает.