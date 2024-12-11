Окунитесь в мир рождественской магии: 7 лучших фильмов для праздничного настроения

Рождество это время, когда мы верим в чудеса, чувствуем тепло близких и находим радость в мелочах. А что может лучше передать эту атмосферу, чем хороший фильм? Смотрите подборку лент, которые подарят светлые эмоции, согреют в самые холодные времена и помогут поверить в лучшее.

Об этом сообщает 24 Канал. Готовьтесь к увлекательным приключениям, юмора, и искренних трогательных моментов. Ведь каждый сюжет убеждает: магия Рождества – реальная, если открыть сердце чудесам.

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Фильмы для праздничного настроения

"Крепкий орешек"

Этот фильм стал настоящим символом Рождества: согласно опросам, большая часть людей в возрасте от 25 до 44 лет по всему миру ассоциируют историю о мужественном копе Джоне МакКлейне с праздником.

Именно под Рождество Джон прибывает в Лос-Анджелес, чтобы помириться со своей женой Холли, которая приглашена на корпоративную вечеринку. Но случается неожиданное: террористы берут в заложники работников корпорации, среди которых оказывается и Холли. И мужественному МакКлейну не остается ничего другого, как освободить свою любимую, разобравшись с бандитами.

"Крепкий орешек" имел огромный успех во всем мире, а сейчас стал классической лентой, обязательной к семейному просмотру на зимние праздники.

"Крепкий орешек": смотрите онлайн трейлер фильма

"Друзья по контракту"

Эта новая украинская комедия точно согреет сердце зимой и подарит атмосферу настоящих праздничных чудес. Когда мелкий вор Саша, известным как "Саня Клаус" (Юрий Дяк), согласившись на кражу флешки из дома инженера, наталкивается на одинокого мальчика Богдана (Алекс Степаненко), его жизнь переворачивается. 10-летний Бодя сначала берет "Санту" в заложники, чтобы тот выполнял его желания. Но очень скоро из-за совместных приключений эти двое станут настоящими друзьями. Героев ждут испытания, которые изменят их представление о жизни и самих себя.

Волшебная атмосфера Рождества, юмор, победа добра и света в финале – вот главные месседжи фильма. Смотрите телепремьеру комедии "Друзья по контракту" 17 декабря в 20:00 на ICTV2 и убедитесь: чудеса существуют!

"Друзья по контракту": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жаркий снеговик"

Теплая и трогательная романтическая комедия о магии Рождества, которая способна изменить жизнь. Молодая вдова Кэти Баррет (Лейси Чаберт) случайно оживляет снеговика, надев на него волшебный шарф во время конкурса скульптур. Так рождается Джек (Дастин Миллиган) – забавный, добросердечный и невероятно искренний персонаж, который учится быть человеком.

Жители Хоуп-Спрингс быстро принимают Джека, а он открывает для себя удивительный мир людей. Его невинность и детский восторг помогают Кэти увидеть жизнь по-другому, и между ними расцветает нежное чувство. Но есть одна проблема: Джек – все еще снеговик, и его время ограничено, ведь тепло может разрушить его магическую сущность. Этот фильм переносит зрителя в мир чудес, показывая, как любовь и магия могут согреть даже самое холодное сердце.

"Жаркий снеговик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Реальная любовь"

Фильм мастерски сочетает девять различных историй, разворачивающихся в предпраздничном Лондоне. Здесь каждый герой переживает собственный путь к пониманию любви. От старого рокера, который иронично перепевает свой хит на рождественский лад, до премьер-министра, который ищет свою любовь.

Теплая и уютная атмосфера превратила "Реальную любовь" в один из главных рождественских фильмов. А в юморе, героях и ситуациях, каждый из нас обязательно узнает что-то знакомое. Завершается фильм в месте, с которого все началось – в аэропорту Хитроу, где искренние объятия напоминают: любовь действительно есть везде. А разве не в это хочет верить каждый из нас в канун Рождества?

"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"То Рождество"

Трогательная анимационная комедия от создателей фильма "Реальная любовь" и анимации "Как приручить дракона". События разворачиваются в маленьком городке Веллингтон, где накануне Рождества мощный шторм разрушает все планы. Санта допускает ошибку, родители растеряны, а дети берут на себя ответственность за спасение праздника.

"То Рождество" демонстрирует, что даже в самые тяжелые времена дух праздника остается несмотря на любые обстоятельства, если рядом близкие, с которыми можно радоваться простым вещам. Это теплая и яркая история для всей семьи, которая и рассмешит, и зацепит ваше сердце.

"То Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Очень плохие мамочки 2"

Три подруги, которые и так едва справляются с предпраздничным хаосом и детьми, сталкиваются с новым вызовом: их собственные матери внезапно наведываются в гости. И теперь ситуация выходит из-под контроля! Эми (Мила Кунис) – всегда стремится к идеальному Рождеству для своей новой большой семьи, но ее планы разрушает мама, совершенная и требовательная женщина, которая стремится превратить все в праздник по своим правилам.

Кики (Кристен Белл) вынуждена выдерживать гиперопеку своей мамы, которая буквально не отпускает ее ни на минуту. А вот Карла (Кэтрин Хан) встречает свою мать, которая превосходит даже ее в хулиганстве: развлечения, шумные вечеринки и даже сомнительные привычки – все это о ней. Вместе героини решают не позволить своим мамам испортить праздник. Они устраивают настоящую рождественскую вечеринку для себя, доказывая, что праздники – это время для счастья, а не стресса!

"Очень плохие мамочки 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Интуиция"

В рождественском Нью-Йорке судьба сводит Джонатана (Джон Кьюсак) и Сару (Кейт Бекинсейл) среди праздничной суеты, когда они пытаются купить одну и ту же пару перчаток в торговом центре. Каждый из них в отношениях, однако они проводят незабываемый вечер вместе, общаясь и наслаждаясь компанией друг друга.

"Интуиция": смотрите онлайн трейлер фильма

Джонатан предлагает продолжить знакомство, но Сара, веря в силу знаков, просит Джонатана написать свой номер телефона на купюре, которую сразу отправляет в оборот, а свой номер оставляет в книге, что отдает на продажу. Они обмениваются одной перчаткой, соглашаясь, что если им суждено быть вместе, они обязательно встретятся снова. Так начинается романтическая история поисков, веры в судьбу и рождественского чуда.

Текст: Александра Перькова