Киновечер со звездой: 5 фильмов для зимнего вечера, которые нужно смотреть с друзьями

Зимний уютный вечер, любимый фильм и друзей – лучший вариант отдыха в декабре. Именно сейчас период, когда хочется погрузиться в увлекательное кино и провести вечер вместе с героями насыщенной истории.

Специально для 24 Канала украинская актриса театра и кино Анастасия Цимбалару поделилась подборкой своих любимых фильмов, которые точно не оставят вас равнодушными.

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Рекомендуемые Фильмы Анастасия Цимбалару

"Отдых по обмену" (2006)

Это романтическая лента о двух девушках, которые никак не могут наладить свою личную жизнь. Но придет момент, когда им в этом помогут.

Это обязательный фильм в канун новогодних праздников. Праздничная атмосфера, романтический сюжет и невероятный актерский состав. Просматриваю почти каждый год и всегда получаю кучу положительных эмоций. Всегда, как впервые, хоть я и знаю сюжет, но каждый раз получаю такие же яркие эмоции,

– объясняет Анастасия Цимбалару.

"Отдых по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пережить Рождество" (2004)

Это комедия об одинокой и обычной жизни богатого Дрю Летама, которая приводит его на Рождество к родному дачному дому. И даже то, что теперь этот дом принадлежит другим людям, не может подорвать Рождественское настроение Дрю.

Еще один атмосферный фильм! Новогодний юмор и куда же без романтики в Рождественскую ночь? Каждый раз переживаю за эту парочку, хоть уже и смотрела этот фильм кучу раз. Мечтаю, чтобы и в Украине снималось больше таких смешных, атмосферных историй! Уверена, что у нас получится это не менее интересно и увлекательно,

– призналась Цимбалару.

"Пережить Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Это душевная комедия о Бриджите Джонсе, которую совсем не устраивает ее жизнь. Чтобы что-то изменить, девушка решает начать с того, что записывает свои мысли в дневнике.

Я не знаю, есть ли смысл рассказывать об этом фильме, есть ли еще кто-то, кто его не видел. Есть? Тогда догоняйте, вы много упустили! Обещаю, что это станет вашей любимой историей! Этот фильм поможет осознать многие важные вещи, а еще заставит посмеяться и поплакать. Интересный фильм, держащий от первой секунды до развязки истории,

– делится Анастасия.

"Дневник Бриджит Джонс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ла-Ла Ленд" (2016)

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Романтический мюзикл, высоко оцененный зрителями. Это история о фанатичном исполнителе джазовой музыки на клавишах Себастьяна и мечтательной девушке Мие, которая очень хочет стать актрисой, постоянно ходит на пробы, но зря.

Этот романтический мюзикл так и остается одним из самых любимых, хотя ему уже почти 8 лет. История о том, как два мечтателя упорно идут к своей цели, пытаясь соединить это с отношениями. Вспоминая последние сцены фильма, снова пробегают муравьи по телу. Кажется, пора включать этот фильм снова,

– сказала актриса.

"Ла-Ла Ленд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Личный охранник" (1992)

Успешный романтический триллер, завоевавший безумную популярность. Знаменитая певица получает угрожающие письма и обращается за помощью к профессиональному охраннику. Неожиданно между ними возникают чувства.

Вечная классика. Фильм – мой сверстник, но наблюдать за химией в кадре между Уитни Хьюстон и Кевином Костнером я готова всегда! Хорошее кино не имеет срока. Просматривая этот фильм, чувствуется вся глубина, поэтому его хочется смотреть снова и снова,

– призналась Анастасия Цимбалару.

"Личный охранник": смотрите онлайн трейлер фильма