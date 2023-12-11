Настроение на любовь: 5 романтических фильмов для просмотра вдвоем

Зимние вечера кажутся не столь холодными, когда рядом любимый человек. А особенно когда в планах на вечер – просмотр романтического фильма вдвоем.

Поэтому 24 Канал подготовил подборку кинокартин, где вы точно найдете что-нибудь для себя. Выбирайте ленту для просмотра и проведите незабываемый вечер с любимым человеком, который не позволит вам загрустить.

Рекомендуем 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

Фильмы на вечер для двоих

"Супер-Майк: Последний танец"

После неудачного соглашения Майку Лейну приходится работать барменом во Флориде. Увлекшись идеей возобновления прежней жизни, Майк отправляется в Лондон вместе с известной светской леди. Она предлагает ему интересное предложение, от которого трудно отказаться, но оказывается, что у дамы есть собственные планы. Столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами в планах своей подруги, Майк и его команда танцоров становятся перед важным выбором: смогут ли они справиться самостоятельно?

"Супер-Майк: Последний танец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Амели"

Так же как полет маленькой мухи может вызвать огромный ураган где-то далеко, так и действия тихой и одинокой девушки, живущей в своем мире фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, наполняя их счастьем и раскрашивая мир невероятными оттенками. У этой девушки есть имя – Амели Пулен.

"Амели": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мистер и миссис Смит"

Обычная пара, живущая супружеской жизнью, оказывается двумя наемными убийцами, работавшими в этой профессии, не зная о работе друг друга. Эти супруги киллеры служат в организациях, конкурирующих и в один момент муж получает задачу на устранение своей жены, в то время как она получает задачу на устранение его.

"Мистер и миссис Смит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Клубничка"

Эта история развернулась в Париже в 1895 году. Чтобы расплатиться за долги своего нищего отца, молодая Мари решила выйти замуж за поэта Генри де Райнера. Совершенно очевидно, что в ее сердце не было никаких чувств к этому мужчине, ведь ее душа отдана другому поэту, по имени Пьер Луис. Вне своей творческой деятельности, Пьер занимается эротической фотографией. Вместе Мари и Пьер революционизируют мировое представление, внедряя эротическую фотографию в массы. Они вдохнут новую жизнь в это искусство, сделав его идеальным.

"Клубничка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секреты секса"

Когда Люси Нил поймала своего парня по просмотру эротических фильмов, он прозвал ее "сексофобкой". С целью доказать ему, что он неправ, Люси решила подробнее узнать этот феномен. Как настоящий исследователь, она составила достаточно "дикий" список задач, отправляющий ее в увлекательное путешествие самопознания, развития дружбы и обретения новой любви.

"Секреты секса": смотрите онлайн трейлер фильма