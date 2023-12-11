Настрій на кохання: 5 романтичних фільмів для перегляду вдвох

Зимові вечори здаються не такими холодними, коли поруч кохана людина. А особливо, коли в планах на вечір – перегляд романтичного фільму вдвох.

Тому 24 Канал підготував добірку кінокартин, де ви точно знайдете щось для себе. Обирайте стрічку для перегляду та проведіть незабутній вечір з коханою людиною, який не дозволить вам засумувати.

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Фільми на вечір для двох

"Супер-Майк: Останній танець"

Після невдалої угоди Майку Лейну доводиться працювати барменом у Флориді. Захопившись ідеєю відновлення колишнього життя, Майк вирушає до Лондона разом із відомою світською леді. Вона пропонує йому цікаву пропозицію, від якої важко відмовитися, але виявляється, що дама має власні плани. Зіткнувшись з непередбаченими обставинами у планах своєї товаришки, Майк та його команда танцюристів стають перед важливим вибором: чи зможуть вони впоратися самостійно?

"Супер-Майк: Останній танець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Амелі"

Так само як політ маленької мухи може викликати величезний ураган десь далеко, так і дії тихої та самотньої дівчини, що живе у своєму світі фантазій, можуть назавжди змінити життя абсолютно різних людей, наповнюючи їх щастям та розфарбовуючи світ неймовірними відтінками. Це дівчина має ім'я – Амелі Пулен.

"Амелі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Містер і місис Сміт"

Звичайна пара, яка живе подружнім життям, виявляється двома найманими вбивцями, які працювали в цій професії, не знаючи про роботу одне одного. Це подружжя кілерів служить в організаціях, які конкурують і в один момент чоловік отримує завдання на усунення своєї дружини, в той час, як вона отримує завдання на усунення його.

"Містер і місис Сміт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Полуничка"

Ця історія розгорнулася в Парижі у 1895 році. Щоб розплатитися за борги свого убогого батька, молода Марі вирішила вийти заміж за поета Генрі де Райнера. Зовсім очевидно, що в її серці не було жодних почуттів до цього чоловіка, адже її душа віддана іншому поетові, на ім'я П'єр Луїс. Поза своєю творчою діяльністю, П'єр займається еротичною фотографією. Разом Марі та П'єр революціонізують світове уявлення, впроваджуючи еротичну фотографію в маси. Вони вдихнуть нове життя у це мистецтво, зробивши його ідеальним.

"Полуничка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Секрети сексу"

Коли Люсі Ніл піймала свого хлопця за переглядом еротичних фільмів, він прозвав її "сексофобкою". З метою довести йому, що він неправий, Люсі вирішила детальніше дізнатися про цей феномен. Як справжній дослідник, вона склала досить "дикий" список завдань, який відправляє її у захопливу подорож самопізнання, розвитку дружби та знаходження нового кохання.

"Секрети сексу": дивіться онлайн трейлер фільму