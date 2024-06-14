Что посмотреть в темноте: 3 романтических фильма для двоих

Тот, кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать. А лучший отдых – это, когда рядом есть самый близкий человек и интересный фильм.

Если вы сомневаетесь, что выбрать для просмотра с любимым, подборка от Кино 24 точно вам поможет. Мы собрали список лучших высокорейтинговых фильмов, которые сочетают в себе романтику, юмор и драматические моменты.

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"50 первых поцелуев"

Генри, которого играет Адам Сандлер, влюбляется в очаровательную Люси, сыгранную Дрю Бэрримор. Несмотря на небольшие трудности, уже к вечеру настойчивому Ромео удается завоевать взаимность красавицы. Однако, из-за последствий автомобильной аварии, девушка утром не помнит ничего из того, что произошло накануне.

Несмотря на это, Генри не собирается сдаваться и готов бороться за свою любовь, даже если для этого ему придется снова и снова завоевывать сердце Люси.

"50 первых поцелуев": смотрите онлайн трейлер фильма

"Смешанные"

Свидание вслепую – это всегда волнительно и не всегда удачно. Для Лорен и Джима, которые воспитывают детей в одиночку, это стало настоящей неудачей. Их первая встреча превратилась в катастрофу, особенно для Лорен.

Кроме того, официант перепутал их карточки, что повлекло неожиданное путешествие двух семей в Африку. Это глупое стечение обстоятельств стало причиной того, что Джим и Лорен начали видеть друг друга с новой стороны. В начале их пути к взаимопониманию они оба были готовы убить друг друга.

"Смешанные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жена напрокат"

Патрик со слезами на глазах откровенно рассказал своей подруге сказку о том, что он не готов переходить на следующий уровень в отношениях из-за наличия своей бывшей жены и двух детей. Чтобы подкрепить свои слова фактами, он предлагает женщине с двумя детьми временно стать его "семьей".

Однако отчаянному Патрику следовало понимать, что быть фальшивым отцом для этой новой семьи не так просто: дети будут липнуть к нему, а жена будет навязывать свои условия. Это станет прекрасным испытанием для него.

"Жена напрокат": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте ленту для просмотра и наслаждайтесь незабываемым вечером в компании с любимым человеком.