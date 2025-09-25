У каждого бывают такие дни, когда хочется отложить абсолютно все дела и просто расслабиться. И лучшим рецептом в такие моменты становится легкое и яркое кино, которое дарит улыбку на лице и заряжает позитивом.

Кино 24 подготовило три фильма, которые точно улучшат настроение и помогут забыть о будничных заботах.

"Война невест" (2009)

Две лучшие подруги с детства мечтают об идеальной свадьбе. Когда каждая из них получила желанное предложение руки и сердца, то с этого момента началась настоящая агония сыграть лучшую свадьбу. Но оказывается, что их церемонии поставили на одну дату, из-за чего подруги превратились в настоящих врагов.

Они изо всех сил пытаются сорвать праздник друг другу, что становится центром забавных и абсурдных ситуаций. Будьте уверены, что эта история оставит в вашей душе только хорошие впечатления.

Кадр из фильма "Война невест" / Фото UAKino

Mamma Mia! (2008)

Это ироническая музыкальная комедия, которая является киноадаптацией к одноименному мюзиклу, основанного на песнях группы ABBA. История развивается на живописном греческом острове. Девушка, по имени Софи, мечтает узнать кто ее отец. Перед свадьбой она приглашает трех бывших мужей своей матери, и любопытство в том, что они не знают об истинной причине своего приезда на остров.

К слову, в 2018 году вышло продолжение легендарной киноленты.

Кадр из фильма Mamma Mia! / Фото UAKino

"Барби" (2023)

Еще с детства всем известна история куклы Барби, которая живет в мире Барбиленда, где все идеально. Но вдруг она задумывается над смыслом жизни, что вызывает большую цепь изменений не только для нее, но и для других жителей мира. Вместе с Кеном она отправляется в реальный мир, где их ждут приключения, новые открытия и много забавных моментов.

Как отмечали авторы фильма, он подойдет как для тех, кто любит Барби, и для тех, кто ее ненавидит.

Кадр из фильма "Барби" / Фото из открытых источников

