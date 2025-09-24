Владимир Дантес в разговоре с журналистами Show 24 рассказал, какие ленты любит пересматривать именно он. По словам артиста, это сериалы, которые помогут посмеяться, расслабиться и насладиться вечером.

Любимые сериалы Владимира Дантеса

"Друзья"

Премьера этого культового сериала, который длился целых 10 сезонов, состоялась в 1994 году. Главные герои ленты – шестеро друзей, которые живут в Нью-Йорке. Сюжет вращается вокруг: умной, но часто неуверенной в себе Моники, ее саркастического брата Чендлера, веселого и немного наивного Джои, эксцентричной музыкантки Фиби, романтического палеонтолога Росса и независимой Рэйчел, которая убегает со своей свадьбы и вместе с друзьями строит новую жизнь.

Неизменное место встречи этой легендарной шестерки, где обсуждают свои планы – кафе Central Perk. Самое главное в истории "Друзей" – крепкая дружба, которая помогает пережить будни взрослых и делает жизнь немного интереснее. На экране видим, как друзья вместе преодолевают все жизненные вызовы, делятся своими радостями и проблемами.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала