Антирождественское кино: 3 фильма для тех, кому надоели праздники

Новогодне-рождественские праздники почти подошли к завершению, хотя праздничное настроение все еще витает в воздухе. В магазинах до сих пор звучат радостные песни, а на телевидении показывают шаблонные семейные фильмы.

Для кого-то это любимое время года, а кому-то в это время уже хочется избавиться от давления общества и ждать лета. Если вы среди тех людей, которые устали от новогодней атмосферы, гирлянд и снега, 24 Канал рекомендует следующие фильмы.

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"Крампус"

Когда приближается Рождество, все члены семьи собираются для совместного празднования. Каждый ждет подарков, веселого настроения и праздничной атмосферы. Но в этом году ничего этого не будет. Вместо святого Николая приходит Крампус – злой и беспощадный демон, который наводит ужас не только на детей, но и взрослых.

"Крампус": смотрите трейлер онлайн

Это буквально антирождественский фильм, где нет радости и праздника. Главная идея фильма: даже если новогодние праздники были созданы для доброжелательности и хорошего настроения, теперь это пережиток прошлого.

"Залечь на дно в Брюгге"

Криминальная лента рассказывает о двух профессиональных преступниках – Рэя и Кена. Рэй получает важное поручение, с которым ему справиться не удается. Босс отправляет мужчину как можно дальше – в старинный бельгийский городок. Рэй должен пробыть там до времени, пока шумиха вокруг его дела утихнет. Но и здесь не все идет по плану.

"Залечь на дно в Брюгге": смотрите трейлер онлайн

Это один из лучших фильмов Колина Фаррелла и Брендана Глисона, где затрагивают тему дружбы. Лента непредсказуемая и гипнотическая.

"Рассвет мертвецов" (1978)

Метафорический фильм о зомби рассказывает об апокалипсисе, после которого жизнь на Земле стала настоящим адом. Живые мертвецы уничтожают всех оставшихся людей. Лишь щепотка уцелевших прячутся в забаррикадированном торговом центре, где нет надежды на помощь.

"Рассвет мертвецов": смотрите трейлер онлайн

Этот фильм не имеет ничего общего с Рождеством, а потому понравится тем, кто хотел бы посмотреть что-то противоположное классическим праздничным лентам.