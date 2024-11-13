Идеальный вариант на вечер: 4 уютных фильма, которые следует посмотреть

Когда погода становится все холоднее, хочется уютно устроиться под одеялом и включить хороший фильм – этот план звучит как идеальный вечер. Качественная лента сможет согреть нас так же, как и чашка горячего какао.

Романтическими, семейными и комедийными фильмами можно наслаждаться снова и снова, пишет 24 Канал. Это подборка атмосферных лент, среди которых и классика, и знакомые фавориты; как осенние, так и рождественские картины.

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"Стальной гигант"

События анимационного фильма происходят в октябре 1950 года и содержат привлекательную палитру цветов, от которых так и веет осенней атмосферой. Лента основана на романе Теда Хьюза, мужа Сильвии Платт.

Моряк Эрл видит, как на землю падает неизвестный летающий объект из космоса. Через несколько дней местный парень видит гигантского стального робота – они становятся настоящими друзьями. Но об этом гиганте вдруг узнают военные.

"Стальной гигант": смотрите трейлер онлайн

"Маленькие женщины"

Это одна из лучших экранизаций классического романа, рассказывающая о жизни четырех сестер Марч во время Гражданской войны в США и после нее.

Джо – писательница и хулиганка, Мег – ответственная красавица, которая стремится к богатой жизни. Бет – скромная и застенчивая музыкантка, а Эми – импульсивная и артистичная. Каждая из сестер сталкивается со своими испытаниями. Лента получила шесть номинаций на Оскар.

"Маленькие женщины": смотрите трейлер онлайн

"Хранитель времени"

Это теплая история 12-летнего сироты Гюго Кабре, который живет в столице Франции в 30-х годах. После гибели отца мальчик живет с дядей, который отвечает за работу часов на вокзале. Гюго мечтает отремонтировать загадочную механическую куклу, в чем ему может помочь девочка Изабель.

Заснеженный Париж делает этот фильм чрезвычайно уютным. Здесь история сочетается с фантазией.

"Хранитель времени": смотрите трейлер онлайн

"Клаус"

Анимированная рождественская комедия рассказывает об энергичном почтальоне, который ищет работу в далеком городке на севере. Казалось бы, что только чудо заставит неприветливых жителей писать друг другу письма. Но чудеса близко, ведь в этом городке живет Санта Клаус. А Рождество, которое уже совсем скоро, жизнь почтальона кардинально изменится.

Этот мультфильм 2019 года может стать еще одной классической рождественской лентой.

"Клаус": смотрите трейлер онлайн