Заряжают позитивом: 5 фильмов для весеннего настроения

За окном весна, а это время года, когда расцветает не только все вокруг, но и настроение. Эта пора у каждого ассоциируется с различными явлениями. У кого-то с неземной любовью, счастьем, а у кого-то с началом чего-то нового. Именно поэтому фильмы с весенним настроением так вдохновляют.

Поэтому весной хочется заряжаться позитивом и смотреть только хорошие и увлекательные фильмы. Кино 24 подобрало для вас 5 интересных картин, чтобы ожидание по-настоящему весенних теплых дней проходило приятно.

Смотрите также Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

"Ноттинг-Хилл", 1998

Это романтическая комедия, во время просмотра которой вы окунетесь в по-настоящему весеннюю атмосферу.

В лондонском районе Ноттинг Хилл в маленьком книжном магазине работает продавцом добрый, красивый парень Уильям Такер. После того, как он развелся, на личную жизнь у него не хватает ни сил, ни времени. Зато у него есть замечательные друзья, остроумный сосед и куча невероятных родственников.

Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда к нему на работу заходит харизматичная красавица и известная кинозвезда Анна Скотт. Их неожиданное знакомство довольно быстро перерастает во взаимную симпатию. Анне нравится и Уильям и его окружение, которое чрезвычайно отличается от привычного для нее мира.

Главные роли исполняли непревзойденная Джулия Робертс и талантливый Хью Грант.

"Ноттинг-Хилл": смотрите онлайн трейлер фильма

"Утренний подъем", 2010

У главной героини комедии "Утренний подъем" Бекки Фулер в один момент все валится из рук. Она теряет работу на одном из телевизионных каналов. Однако, Бекки не намерена сидеть, сложа руки. Так, переждать свою полосу неудач девушка решает на должности продюсера низкорейтингового шоу в утреннем эфире.

Казалось бы, проект безнадежный, однако главная героиня имеет волевой характер и не желает мириться с данностью, поэтому берет ситуацию в свои руки.

Чтобы вернуть передаче высокий рейтинг, трудоголик Бекки имеет смелость пойти на рискованный шаг. Так, девушка приглашает на роль ведущего знаменитого Майка Помероя, который является настоящим мастером своего дела.

Однако, Майк не намерен выкладываться на полную, всячески уклоняясь от работы и перекладывая ее на свою напарницу Колин Пек. В то время, пока за кулисами кипят рабочие страсти, Беки же пытается наладить и свою личную жизнь.

"Утренний подъем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя большая испанская семья", 2013

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

По сюжету младший из 5 братьев большой испанской семьи решил жениться на своей беременной девушке. Однако, так случилось, что их свадьба совпадает с чемпионатом мира по футболу.

Эта кинолента не просто легкая комедия с забавными шутками, а глубокая история о взаимоотношениях и семейных ценностях. Кроме этого, благодаря этому фильму, вы сможете теснее познакомиться с испанскими семейными традициями.

"Моя большая испанская семья": смотрите онлайн трейлер фильма

"Всегда говори "да"", 2009

Фильм расскажет историю замкнутого, даже нелюдимого мужчины, который на все вопросы отвечает "нет". И так происходит всегда.

По сюжету, главный герой практически не общается с окружающими людьми.

Впоследствии мужчина решается на необычный эксперимент. Поэтому, главный герой обязуется всегда говорить "да". Сначала это приводит его к отчаянию, однако после уже очередного "да", он открывает для себя новые возможности.

Очень скоро жизнь главного героя наполняется новым опытом, яркими эмоциями и приключениями.

"Всегда говори "да"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Война невест", 2009

Одна из причин, почему стоит посмотреть эту киноленту, – это Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон в главных ролях.

Фильм показывает отношения двух подруг, которые из дружбы плавно перетекают в борьбу.

По сюжету, Эмма и Оливия с детства мечтают об идеальной свадьбе. Еще до встречи с "тем самым" они знали все детали их свадебной церемонии: каким будет их платье, даже место проведения свадьбы.

Однако, происходит ошибка, которая за секунду превратила девушек из подруг в настоящих врагов. Так, в ходе организации их торжеств происходит роковая ошибка – бракосочетание пар назначили на тот один и тот же день, а перенести дату мероприятия невозможно. Эмма и Оливия не хотят уступать друг другу в осуществлении заветной мечты, что заканчивается серьезной ссорой с множеством смешных ситуаций.

"Война невест": смотрите онлайн трейлер фильма

Готовьте попкорн и смотрите невероятные фильмы, которые позволят вам окунуться в весеннюю атмосферу. Приятного просмотра!