Для воскресного просмотра: 3 фильма, которые можно посмотреть всей семьей

Семейные фильмы всегда занимали особое место в мире кино. Они предоставляют незабываемые моменты для всей семьи.

В этой коллекции Кино 24 вы найдете фильмы разных жанров – от волшебных фэнтезийных историй и захватывающих приключений до трогательных семейных драм и веселых анимационных комедий. Каждый фильм в этой подборке подобран таким образом, чтобы доставить незабываемые эмоции и стать основой для совместных воспоминаний всей семьи, независимо от возраста ее членов.

Советуем Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного

"Русалочка" (2023)

Всем известная история об Ариэль, прекрасную и нацеленную на приключения молодую русалку. Самая молодая и дерзкая из дочерей короля Тритона, Ариэль мечтает изучить больше о мире над водой. Во время одного из ее путешествий на поверхность она влюбляется в принца Эрика.

Несмотря на то, что русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль решает слушать свое сердце. Поэтому она заключает сделку со злой морской ведьмой, Урсулой, которая дает ей возможность узнать, какая жизнь на земле. Но это ставит под угрозу ее собственную жизнь и королевскую корону отца.

"Русалочка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Спасение Рубби" (2022)

Полицейский, преданный своей профессии, всегда мечтал о возможности служить в элитном подразделении К-9. Когда настало время выбора партнера для службы, он осознал важность правильного выбора.

Посещая приют для животных, он почувствовал связь с одной особенной собакой, по имени Руби. Эта собака, хоть и умная, но очень энергичная, имела в себе потенциал и преданность, которые нужны для службы в полиции. Таким образом, они стали партнерами. Эта история не является выдумкой, она базируется на реальных событиях.

"Спасение Рубби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Алита: Боевой ангел" (2019)

Через несколько десятилетий после страшных событий Третьей мировой войны, в мире, восстанавливающемся после апокалипсиса, доктор-кибернетик Идо находит невероятный артефакт на свалке: верхнюю часть киборга-девушки с необычно большими глазами и огромным сердцем.

Идо восстанавливает девушку, придавая ей новую жизнь. Теперь перед ней раскрывается мир полный контрастов постапокалиптического будущего, где она находит свою первую любовь и сталкивается с опасностью на каждом шагу.

"Алита: Боевой ангел": смотрите онлайн трейлер фильма

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