3 зимних фильма на Netflix, которые согреют вашу семью прохладными вечерами

Если вы до сих пор не составили свой список праздничных фильмов для новогоднего периода, не волнуйтесь – мы сделали это за вас! Мы подготовили подборку лучших фильмов, которые создадут в вашем доме атмосферу тепла, радости и праздничного настроения.

Независимо от того, любите ли вы классические рождественские комедии, увлекаетесь драмами или сказочными историями, в нашем списке каждый найдет что-то для себя. Поэтому выбирайте фильм, готовьте попкорн и наслаждайтесь волшебными моментами новогодних праздников!

Советуем "Война завтрашнего дня" – динамичный блокбастер, который будет держать в напряжении до последней минуты

"Наша маленькая тайна"

По сюжету фильма, бывшие, которые обижены друг на друга, обнаруживают, что их брат и сестра влюбились. Теперь им придется провести Рождество под одной крышей, пытаясь скрыть свою романтическую историю от всех вокруг.

Ситуация осложняется, поскольку они должны вести себя как обычная семья, но не могут скрыть свои истинные чувства. Поэтому между старыми конфликтами, праздничными традициями и новыми чувствами, их ждет настоящий водоворот эмоций и неожиданностей.

"Наша маленькая тайна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Матильда"

Матильда – девочка с необычайными способностями, которые делают ее совершенно особенной. Она может быстро умножать огромные цифры в голове, двигать предметы взглядом и выполнять другие невероятные трюки, которые кажутся невозможными для обычных людей. Но, к сожалению, ее родители абсолютно равнодушны к ее талантам. Они не только не впечатлены ее способностями, но и не интересуются ее жизнью. Для них Матильда просто неудобство, и единственное, чего они хотят, – избавиться от нее.

"Матильда": смотрите онлайн трейлер фильма

И вот, не задумываясь, мама и папа отправляют свою дочь в интернат, надеясь, что так она больше не будет им мешать. Но именно в этом новом для себя месте Матильда раскрывает свои истинные возможности. Здесь, среди других детей и строгих воспитателей, она начинает все больше использовать свои сверхъестественные таланты, и ее способности набирают новые обороты. Интернат становится для нее местом, где она может показать, на что на самом деле способна.

"Рождественские хроники"

История Кейт и Тедди Пирс разворачивается в канун Рождества, когда они решают попробовать поймать Санта-Клауса на камеру. Сначала их желание – просто снять доказательство существования легендарного подарочного волшебника – кажется веселой и беззаботной идеей. Но все резко меняется, когда их исследование превращается в настоящее приключенческое испытание.

"Рождественские хроники": смотрите онлайн трейлер фильма

Дети оказываются в самом сердце невероятного путешествия, полного магии, тайн и чудес, которое большинство детей может только мечтать пережить. Они встречают фантастических персонажей, а также узнают много нового о настоящем духе Рождества. Это становится не только поиском доказательств, но и увлекательным путешествием, которое меняет их понимание праздников и их собственной жизни.