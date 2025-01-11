6 фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть на Netflix в январе 2025 года

Новый год приносит целую череду премьер на Netflix. В январе 2025-го стриминговый гигант приготовил немало сюрпризов для любителей разных жанров: от сериалов до новых оригинальных фильмов.

В этом месяце вас ждут Netflix подготовил немало оригинальных проектов, которые удивят даже самого требовательного зрителя, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Здесь и зрелищные блокбастеры, и захватывающие триллеры, и легкие сериалы.

К слову 12 сериалов на каждый месяц 2025, которые стоит увидеть каждому киноману

"Не умирай: Мужчина, что хочет жить вечно"

Премьера: 1 января

Сериал рассказывает историю 46-летнего миллиардера из Калифорнии Брайана Джонсона, который всю свою жизнь борется со старением и мечтает снова быть словно 18-летний юноша. Каждый месяц он проходит медицинские процедуры и анализы и делает косметологические манипуляции в погоне за вечной молодостью.

"Не умирай: Мужчина, что хочет жить вечно": смотрите трейлер онлайн

"Скучаю по тебе"

Премьера: 1 января

Британская детектив Кэт Донован находит фото своего жениха в приложении для знакомств через 10 лет после его внезапного исчезновения. Она готова искать ответы на сложные вопросы, хоть принять правду будет непросто.

"Скучаю по тебе": смотрите трейлер онлайн

"Собачий холм"

Премьера: 8 января

В центре сюжета польского триллера – писатель Николай, который возвращается в родной город. Его шантажируют из-за книги о прошлом убийстве. Тем временем жена-журналистка расследует таинственную историю города, а отец устраивает акции против коррупции.

"Собачий холм": смотрите трейлер онлайн

"Первобытная Америка"

Премьера: 9 января

События вестерна разворачиваются в Америке в 19 веке. В сериале показали борьбу за контроль над американским Западом и столкновения между религией и культурой.

"Первобытная Америка": смотрите трейлер онлайн

"С любовью, Меган"

Премьера: 15 января

Меган Маркл приглашает зрителя к себе в гости, чтобы поделиться советами о приготовлении пищи, садоводство, декорирование дома и многое другое. В эпизодах она приглашает своих друзей, которые присоединяются к Меган на кухне или в саду.

"С любовью, Меган": смотрите трейлер онлайн

"Снова в действии"

Премьера: 17 января

Первый блокбастер года рассказывает о бывших шпионах ЦРУ и одновременно супружеской паре Эмили и Мэтта, которые возвращаются на службу. Кинокритики ожидают остроту, экшн и комедию.

"Снова в действии": смотрите трейлер онлайн