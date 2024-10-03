Главные новинки октября: 6 фильмов и сериалов, которые выйдут на Netflix в этом месяце

Новый месяц для любителей кино - это возможность пересмотреть свежие фильмы и сериалы. Октябрь обещает быть насыщенным и щедрым на премьеры.

Киноновинки появятся не только в прокате, но и на стриминговых платформах, в частности на Netflix. На Vogue появилась подборка лент, которые выйдут в октябре – от криминала до документалистики.

Интересно Самые ожидаемые премьеры октября: 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть каждому этой осенью

"Когда замирает сердце" 3 сезон

Премьера: 3 октября

Романтический сериал возвращается на экраны Netflix. Юноши Чарли и Ник находятся на той стадии, когда их отношения только зарождаются. Уже в новом, третьем сезоне, события могут разворачиваться более бурно. По трейлеру, в новых эпизодах Чарли и Ник станут значительно ближе, но им придется сталкиваться с трудностями во взаимоотношениях.

"Когда замирает сердце": смотрите трейлер 3 сезона

"Кто ты внутри"

Премьера: 4 октября

Этот фильм стоит посмотреть любителям хорроров. Лента рассказывает о предсвадебной вечеринке, которая превращается в кошмар. На пороге появляется друг с загадочным чемоданом. В жутком поместье каждый гость может быть в опасности. Особенно тот, кто скрывает тайны от близких.

"Кто ты внутри": смотрите трейлер онлайн

"Одинокая планета"

Премьера: 7 октября

В центре сюжета – писательница-интровертка, которая приезжает в резиденцию в Марокко, чтобы вдохновиться атмосферой. Там она знакомится с молодым человеком и влюбляется. Пьянящий роман заставляет ее посмотреть на себя другими глазами. Фильм исследует отношения между партнерами с разницей в возрасте, взглядах и статусе.

"Одинокая планета": смотрите трейлер онлайн

"Братья Менендесы"

Премьера: 11 октября

История о братьях-убийцах Менендесов заполонила соцсети, а сериал об их преступлении в списке самых популярных на Netflix. В документальном фильме зрителю предложат снова взглянуть на дело Менендесов. Братья в новых аудиоинтервью будут рассказывать, что убили родителей из-за того, что защищались от физического и сексуального насилия.

"Братья Менендесы": смотрите трейлер онлайн

"Женщина часа"

Премьера: 18 октября

Криминальный фильм расскажет о серийном убийце Родни Алкалу, который в 1978 году появился в шоу The Dating Game и выиграл свидание с женщиной. Она уже потеряла веру в успех в личной жизни, поэтому очень рада, что ей удалось найти "вторую половинку". Знаменитая режиссер и актриса Анна Кендрик расскажет историю маньяка и сыграет роль жертвы – Шерил Брэдшоу.

"Женщина часа": смотрите трейлер онлайн

"Красота в черном"

Премьера: 24 октября

Кимми работает стриптизершей в ночном клубе и пытается наладить свою жизнь после того, как мать выгнала ее из дома. Мелор тем временем руководит крупным бизнесом в сфере красоты в Атланте – и достигает успеха. Эти две очень разные женщины оказываются впутанными в жизнь друг друга.

"Красота в черном": смотрите трейлер онлайн