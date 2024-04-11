Чаще всего среди лидеров в категории фильмов и сериалов встречаются новинки 2024 года. Именно их чаще всего выбирали украинцы для просмотра на прошлой неделе.

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Самые популярные фильмы Netflix

Сейчас украинцы чаще всего просматривают ленту "Плата за страх". Это французский фильм, который называют ремейком на современный лад культовой кинокартины Анри-Жоржа Клузо 1953 года. По сюжету, команда из четырех совершенно разных авантюристов имеет всего 24 часа, чтобы перевезти два грузовика с нитроглицерином через пустыню, которая полна препятствий. Только так они помешают масштабному взрыву.

"Плата за страх": смотрите трейлер онлайн

Также среди фаворитов украинцев такие ленты:

  • "Слезоточивый";
  • "Никакого давления";
  • "Прекрасная игра";
  • "Ирландское желание";
  • "Дева против беды";
  • "Зверь";
  • "Отель для собак";
  • "Уменьшение";
  • "Мавка. Лесная песня".

Самые популярные сериалы Netflix

"Проблема 3 тел" уже третью неделю подряд держится на первом месте в рейтинге сериалов, которые чаще всего выбирают украинцы. Кино рассказывает о пяти гениальных ученых, исследования которых происходит в разные годы и на разных территориях. Внезапно все ученые осознают, что существование человечества под угрозой.

"Проблема 3 тел": смотрите трейлер онлайн

В списке самых популярных сериалов в Украине также:

  • "Преступники"
  • "Плохие динозавры";
  • "Джентльмены";
  • "Сигнал";
  • "Архивы необъяснимого";
  • "Аватар: Последний защитник";
  • "Декстер";
  • "Железная рука";
  • "Рипли".