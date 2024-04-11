Чаще всего среди лидеров в категории фильмов и сериалов встречаются новинки 2024 года. Именно их чаще всего выбирали украинцы для просмотра на прошлой неделе.
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Самые популярные фильмы Netflix
Сейчас украинцы чаще всего просматривают ленту "Плата за страх". Это французский фильм, который называют ремейком на современный лад культовой кинокартины Анри-Жоржа Клузо 1953 года. По сюжету, команда из четырех совершенно разных авантюристов имеет всего 24 часа, чтобы перевезти два грузовика с нитроглицерином через пустыню, которая полна препятствий. Только так они помешают масштабному взрыву.
"Плата за страх": смотрите трейлер онлайн
Также среди фаворитов украинцев такие ленты:
- "Слезоточивый";
- "Никакого давления";
- "Прекрасная игра";
- "Ирландское желание";
- "Дева против беды";
- "Зверь";
- "Отель для собак";
- "Уменьшение";
- "Мавка. Лесная песня".
Самые популярные сериалы Netflix
"Проблема 3 тел" уже третью неделю подряд держится на первом месте в рейтинге сериалов, которые чаще всего выбирают украинцы. Кино рассказывает о пяти гениальных ученых, исследования которых происходит в разные годы и на разных территориях. Внезапно все ученые осознают, что существование человечества под угрозой.
"Проблема 3 тел": смотрите трейлер онлайн
В списке самых популярных сериалов в Украине также:
- "Преступники"
- "Плохие динозавры";
- "Джентльмены";
- "Сигнал";
- "Архивы необъяснимого";
- "Аватар: Последний защитник";
- "Декстер";
- "Железная рука";
- "Рипли".