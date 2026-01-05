Не "Холостяк": интересные фильмы и сериалы с Тарасом Цымбалюком

Недавно завершился 14 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был актер Тарас Цимбалюк. Однако, к сожалению, после проекта ему не удалось построить отношения с победительницей, моделью Надин Головчук.

Цимбалюк – один из самых популярных украинских актеров. Он известен зрителям по многим фильмам и сериалам. О некоторых из них сегодня расскажет 24 Канал.

Какие фильмы и сериалы с Тарасом Цимбалюком посмотреть?

"Черный ворон"

Рейтинг IMDb : 7.3/10

: 7.3/10 Роль: Иван Черноус ("Черный ворон")

Фильмы снят по мотивам одноименного романа украинского писателя Василия Шкляра. События ленты разворачиваются в 1921 году, когда УНР находилась под оккупацией Красной армии.

В центре сюжета – бывший офицер армии УНР Иван Черноус, известный как "Черный ворон". Мужчина становится во главе партизанского движения в Холодном Яру, что борется с большевиками-оккупантами, которые хотят уничтожить все украинское и ввести российские традиции.

"Черный ворон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поймать Кайдаша"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 12

: 12 Роль : Карпо Кайдаш

: Карпо Кайдаш Рейтинг IMDb: 8.8/10

Сериал снят на основе повести "Кайдашева семья", которую написал украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий. Сценаристкой и исполнительным продюсером проекта стала Наталья Ворожбит.

События сериала происходят в 2000-2014 годах. На экране появляются любимые Кайдаши: Омелько, Маруся, Карпо, Лаврин, Мотря и Мелашка, которые постоянно ссорятся. Самым сложным для семьи становится 2014 год, когда начинается Майдан.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

"Конотопская ведьма"

Рейтинг IMDb : 5.3/10

: 5.3/10 Роль: Андрей

В фильме рассказывается об Андрее и Елене, жизнь которых разрушает полномасштабное вторжение России против Украины. Пытаясь сбежать из зоны боевых действий, влюбленные сталкиваются с оккупантами и мужчина погибает.

После потери любимого Елену переполняет ярость и месть. Когда-то ради Андрея женщина отреклась от ведьминского дара, но теперь возвращает свои силы, чтобы противостоять врагам, которые убили ее избранника.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь и пламя"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb : 7.0/10

: 7.0/10 Роль: Тарас Сахно

События сериала разворачиваются во время войны. Это история о сотрудниках ГСЧС, которые ежедневно рискуют жизнью, спасая людей. После российского обстрела капитан Тарас Сахно теряет коллег и брата, и теперь он стремится отомстить. Однако даже в такое сложное время сердце мужчины открывается любви.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн анонс сериала