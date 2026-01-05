Не "Холостяк": интересные фильмы и сериалы с Тарасом Цымбалюком
- Тарас Цимбалюк сыграл главные роли в украинских фильмах и сериалах, таких как "Черный ворон", "Поймать Кайдаша", "Конотопская ведьма" и "Любовь и пламя".
- Сериал "Любовь и пламя" показывает историю сотрудников ГСЧС во время войны, где Цимбалюк играет капитана Тараса Сахно.
Недавно завершился 14 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был актер Тарас Цимбалюк. Однако, к сожалению, после проекта ему не удалось построить отношения с победительницей, моделью Надин Головчук.
Цимбалюк – один из самых популярных украинских актеров. Он известен зрителям по многим фильмам и сериалам. О некоторых из них сегодня расскажет 24 Канал.
Какие фильмы и сериалы с Тарасом Цимбалюком посмотреть?
"Черный ворон"
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
- Роль: Иван Черноус ("Черный ворон")
Фильмы снят по мотивам одноименного романа украинского писателя Василия Шкляра. События ленты разворачиваются в 1921 году, когда УНР находилась под оккупацией Красной армии.
В центре сюжета – бывший офицер армии УНР Иван Черноус, известный как "Черный ворон". Мужчина становится во главе партизанского движения в Холодном Яру, что борется с большевиками-оккупантами, которые хотят уничтожить все украинское и ввести российские традиции.
"Черный ворон": смотрите онлайн трейлер фильма
"Поймать Кайдаша"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 12
- Роль: Карпо Кайдаш
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Сериал снят на основе повести "Кайдашева семья", которую написал украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий. Сценаристкой и исполнительным продюсером проекта стала Наталья Ворожбит.
События сериала происходят в 2000-2014 годах. На экране появляются любимые Кайдаши: Омелько, Маруся, Карпо, Лаврин, Мотря и Мелашка, которые постоянно ссорятся. Самым сложным для семьи становится 2014 год, когда начинается Майдан.
"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала
"Конотопская ведьма"
- Рейтинг IMDb: 5.3/10
- Роль: Андрей
В фильме рассказывается об Андрее и Елене, жизнь которых разрушает полномасштабное вторжение России против Украины. Пытаясь сбежать из зоны боевых действий, влюбленные сталкиваются с оккупантами и мужчина погибает.
После потери любимого Елену переполняет ярость и месть. Когда-то ради Андрея женщина отреклась от ведьминского дара, но теперь возвращает свои силы, чтобы противостоять врагам, которые убили ее избранника.
"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма
"Любовь и пламя"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
- Роль: Тарас Сахно
События сериала разворачиваются во время войны. Это история о сотрудниках ГСЧС, которые ежедневно рискуют жизнью, спасая людей. После российского обстрела капитан Тарас Сахно теряет коллег и брата, и теперь он стремится отомстить. Однако даже в такое сложное время сердце мужчины открывается любви.
"Любовь и пламя": смотрите онлайн анонс сериала