4 фильма из Энн Хэтэуэй, которые стоит посмотреть каждой женщине

Энн Хэтэуэй – женщина, красотой и талантом которой восхищаются миллионы людей. Ее харизматичная личность и талант поражают, она умело справится как с драматическими, так и с комедийными ролями.

24 Канал подготовил для вас подборку фильмов с Энн Хэтэуэй, которые стоит посмотреть каждой женщине. Вдохновляющие ленты мотивируют работать над собой и менять свою жизнь к лучшему.

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Фильмы с Энн Хэтэуэй

"Дьявол носит Прада"

Провинциальная мечтательница Энди, стремящаяся стать журналисткой, после завершения университета получает должность помощницы влиятельной Миранды Пристли, владелицы одного из самых модных журналов Нью-Йорка. Энди всегда мечтала о такой работе, не осознавая все нервное напряжение, которое связано с этим.

"Дьявол носит Прада": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мошенники"

В этом безжалостном мире каждый самостоятельно ищет возможности для заработка на жизнь. Иногда люди прибегают к совершенно незаконным методам.

Две совершенно разных девушек объединяет совместная деятельность – они учатся искусству обмана. Однако одна из них пока что любительница в этом сложном деле, не имея развитых навыков и ограниченных амбиций. Но другая – настоящая мастерица с другими целями, желаниями и возможностями. И вместе эти две бесшабашные женщины могут работать еще эффективнее…

"Мошенники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь и другие лекарства"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Джейми всегда преуспевает в делах сердца, но, к сожалению, ему не повезло с работой. Он нанимается на должность и случайно встречает Мэгги в одной из клиник. Мэгги, редкая красавица, переживает первую стадию болезни Паркинсона. Несмотря на свои проблемы, она легко сближается с Джейми, углубляя их отношения и выражая свою преданность в поисках настоящей, глубокой любви.

"Любовь и другие лекарства": смотрите онлайн трейлер фильма

"Один день"

Эмма Морли и Декстер Мэйхью, выпускники Эдинбургского университета, впервые встретились 15 июля 1988 года. Их пути разошлись всего один день, когда они провели вместе. Эмма отправилась в Лондон, Декстер выбрал Париж. Несмотря на расстояние, они пообещали встречаться каждый год в этот же день, независимо от того, что приготовит им судьба.

В годы их жизнь была наполнена непредсказуемыми обстоятельствами, взлетами и падениями, минутами славы и часами отчаяния. Однако неизменным оставалось только одно – каждого 15 июля Эмма и Декс снова встречались, несмотря на все трудности. Сколько лет должно было пройти, прежде чем им стало ясно, что они не могут существовать друг без друга?

"Один день": смотрите онлайн трейлер фильма