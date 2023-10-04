3 культовых фильма с Леонардо Ди Каприо, которые должен увидеть каждый

Уже в октябре в кинотеатрах состоится главная премьера осени – покажут фильм "Убийцы цветочного полнолуния", где одну из главных ролей сыграл Леонардо Ди Каприо. За время своей карьеры актер стал любимцем миллионов ценителей кино в разных уголках мира.

24 Канал в новой подборке расскажет о 3 самых популярных фильмах с одним из самых популярных актеров Голливуда в главной роли, которые точно должен увидеть каждый. Эти картины уже вошли в историю мирового кинематографа и стали одними из культовых.

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"Титаник"

Год: 1997

Жанр: драма, триллер, романтический

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Рейтинг IMDb: 7,9

Роль Ди Каприо: Джек

Самый большой корабль в мире "Титаник" отправляется в свой первый и последний рейс. На его борту встречаются аристократка Роуз и начинающий художник Джек. Хотя они и принадлежат к разным социальным статусам, однако на несколько дней становятся абсолютно счастливыми. Джек показывает девушке, что такое настоящая любовь и свобода. Их история только начинается, однако роскошный лайнер сталкивается с айсбергом.

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"Авиатор"

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Год: 2004

Жанр: драма, биография

Режиссер: Мартин Скорсезе

Рейтинг IMDb: 7,5

Роль Ди Каприо: Говард Хьюз

Сюжет разворачивается вокруг гениального инженера и предпринимателя Говарда Хьюза. Мужчине удается добиться успеха во всех сферах, за которые он берется. После смерти отца Говард наследует большую часть акций компании Hughes Tool Co. Говарду удается сделать из маленькой фабрики чрезвычайно прибыльное предприятие, и он не собирается останавливаться.

"Авиатор": смотрите онлайн трейлер фильма

"Начало"

Год: 2010

Жанр: экшн, приключения, триллеры, фантастика

Режиссер: Кристофен Нолан

Рейтинг IMDb: 8,8

Роль Ди Каприо: Кобб

Команда самых искусных воров в мире во главе с Коббом может проникнуть в подсознание человека во время сна, похитить все мысли и идеи. Такая работа чрезвычайно прибыльна, однако они получают необычную задачу – имплантировать в мозг успешного бизнесмена идеи, которые точно должны понравиться его конкурентам. Сможет ли Кобб и его друзья справиться с этим?

"Начало": смотрите онлайн трейлер фильма