Не только "Игра престолов": 3 фильма с Эмилией Кларк, которые стоит посмотреть после работы

23 октября свой День рождения празднует популярная британская актриса, наиболее известная по роли в сериале "Игра престолов". Эмилии Кларк исполнилось 39 лет.

Поэтому, если вы ищете фильм для вечера, мы подготовили для вас хороший вариант. В подборке 24 Канала выбирайте фильмы, в которых сыграла Эмилия Кларк, и наслаждайтесь просмотром.

В каких фильмах сыграла Эмилия Кларк?

"До встречи с тобой"

Один из самых популярных фильмов, в котором сыграла Эмилия Кларк, – это "До встречи с тобой". Американский романтический фильм, снят по сюжету одноименного романа. Это история о любви Луизы Кларк и молодого успешного банкира Уила Трейнера, который вынужден жить в колесном кресле из-за ужасной аварии. Но между ними зарождается что-то действительно особенное.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Счастливого Рождества"

Еще одна лента, в которой сыграла Эмилия Кларк, – это фильм 2019 года под названием "Счастливого Рождества". Это комедия о закомплексованной и циничной Кейт, которая работает эльфом в магазине и постоянно почему-то ошибается. Случайная встреча с привлекательным незнакомцем навсегда меняет ее жизнь, однако, похоже, Кейт еще не готова к отношениям.

"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вне подозрений"

История молодого агента ФБР, который после назначения в Кентукки находит ценного информатора в лице местной красавицы. Для девушки, оказавшейся в окружении опасных людей, связь с новым агентом становится единственной надеждой на спасение.

"Вне подозрений": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако у героя свои планы на будущее, которые, к сожалению, могут обернуться катастрофой для обоих.