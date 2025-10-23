Не лише "Гра престолів": 3 фільми з Емілією Кларк, які варто подивитись після роботи

23 жовтня свій День народження святкує популярна британська акторка, найбільш відома за роль у серіалі "Гра престолів". Емілії Кларк виповнилося 39 років.

Тож, якщо ви шукаєте фільм для вечора, ми підготували для вас гарний варіант. У добірці 24 Каналу обирайте фільми, у яких зіграла Емілія Кларк, і насолоджуйтеся переглядом.

У яких фільмах зіграла Емілія Кларк?

"До зустрічі з тобою"

Один із найпопулярніших фільмів, у якому зіграла Емілія Кларк, – це "До зустрічі з тобою". Американський романтичний фільм, знятий за сюжетом однойменного роману. Це історія про кохання Луїзи Кларк і молодого успішного банкіра Уіла Трейнера, який змушений жити у колісному кріслі через жахливу аварію. Але між ними зароджується щось справді особливе.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щасливого Різдва"

Ще одна стрічка, у якій зіграла Емілія Кларк, – це фільм 2019 року під назвою "Щасливого Різдва". Це комедія про закомплексовану та цинічну Кейт, яка працює ельфом у магазині та постійно чомусь помиляється. Випадкова зустріч із привабливим незнайомцем назавжди змінює її життя, проте, схоже, Кейт ще не готова до стосунків.

"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поза підозрою"

Історія молодого агента ФБР, який після призначення в Кентуккі знаходить цінного інформатора в особі місцевої красуні. Для дівчини, що опинилася в оточенні небезпечних людей, зв'язок із новим агентом стає єдиною надією на порятунок.

"Поза підозрою": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте у героя свої плани на майбутнє, які, на жаль, можуть обернутися катастрофою для обох.