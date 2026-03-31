В кинотеатрах покажут фильм, которому уже 50 лет

30 апреля в украинских кинотеатрах выйдет комедия "Монти Пайтон и Священный Грааль", которая в прошлом году отмечала 50-летие. Для показа в украинских кинотеатрах фильм купили комик Василий Байдак и кинокомпания "Артхаус Трафик".

Это уже второй раз Байдак сотрудничает с "Артхаус Трафик". Комик хочет, чтобы на этот раз украинцы увидели на экране легенду комедийного жанра – первый полноценный фильм от "Монти Пайтон", комиков, которые когда-то перевернули представление людей о юморе, пишет 24 Канал.

Чем легендарный фильм "Монти Пайтон и Священный Грааль"?

Это комедия, выставляющая на посмешище пафосные произведения о рыцарских подвигах, рассказывая своеобразную версию приключений короля Артура. Он и его рыцари Круглого стола отправляются на поиски легендарного Священного Грааля – реликвии, дарующей вечную жизнь. Но вместо эпических битв и героических подвигов их ждут убийственные кролики, каверзные загадки, странный орден воинов, фанатеющих от кустов и другие абсурдные преграды.



У этого фильма был огромный успех, и теперь, когда он снова возвращается на экраны, есть возможность насладиться настоящей легендой. Более того, это один из фильмов с самыми высокими рейтингами IMDb – 8.2. А также лента входит в списки "301 лучший фильм" от журнала Empire, "1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть" от газеты The Guardian, "100 лучших комедий всех времен" по версии журнала Variety, "100 любимых фильмов Голливуда" по версии журнала The Hollywood Reporter и "Топ-250 фильмов" по версии пользователей IMDb.

