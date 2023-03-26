Несмотря на огромный успех и звездный статус, Кира остается скромным и приветливым человеком, которого уважают фаны и коллеги. Интересной особенностью девушки является то, что у нее нет личного аккаунта ни в инстаграмме, ни в какой-либо другой социальной сети. Она утверждает, что ее потребности удовлетворяет только электронная почта. Актриса откровенно говорит, что социальные сети создают иллюзию необходимости постоянно бороться за популярность, а ей этого не нужно.

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За свою карьеру она сыграла множество незабываемых ролей, оставивших след в истории кинематографа. 24 канал подготовил подборку из самых интересных фильмов с Кирой Найтли, которые следует посмотреть ее поклонникам.

"Гордость и предубеждения"

Кира Найтли была номинирована на премию Оскар за роль Элизабет Беннет в этой романтической драме по мотивам романа Джейн Остин.

"Гордость и предубеждения": смотрите трейлер фильма

"Искупление"

В этом фильме, получившем семь номинаций на премию Оскар, Найтли изображает Сесилию Таллис, молодую женщину, которая влюбляется в сына слуги, которого играет Джеймс МакЭвой.

"Искупление": смотрите трейлер фильма

"Игра в имитацию"

Найтли сыграет вместе с Бенедиктом Камбербетчем в этой биографической драме об Алане Тюринге – математике, который помогал разгадывать нацистские коды во время Второй мировой войны.

"Игра в имитацию": смотрите трейлер фильма

"Начать снова"

В этой музыкальной драме Кира Найтли играет вместе с Марком Руффало – молодым автором песен, пытающимся пробиться в музыкальной индустрии.

"Начать снова": смотрите трейлер фильма

"Пираты Карибского Моря: Проклятие Черной жемчужины"

Увлекательное происшествие на море ждет зрителей в фильме "Проклятие Черной жемчужины". История о похищении дочери губернатора пиратами из загадочного корабля и попытке ее спасения открывает удивительный мир морских приключений и загадок. Влюбленный в Элизабет кузнец Вил и отчаянный пират Джек Воробей рискуют своей жизнью, чтобы отобрать корабль у команды проклятых моряков. Этот фильм – первый из серии о пиратах, позволяющий погрузиться в увлекательный мир морских приключений и исследований. Для Киры Найтли "Проклятие Черной жемчужины" стало настоящим прорывом в карьере. Любителям приключенческих фильмов и фильмов о пиратах этот фильм точно понравится.

"Пираты Карибского Моря: Проклятие Черной жемчужины": смотрите трейлер фильма

Это далеко не полный список фильмов с Кирой Найтли, но именно эти фильмы являются одними из самых признанных и незабываемых в ее карьере. Роль за ролью она демонстрирует свое уникальное актерское мастерство и способность превращаться в разные образы, что поражает зрителей и обеспечивает ей широкую популярность.

Автор: Марта Полищук