Премьеры на апрель 2024 года: что посмотреть в кинотеатрах

Кинофильмы всегда представляются хорошей возможностью оторваться от реальности, позволяя зрителям окунуться в фантазию, приключения, тайны, детективные истории и драмы. В апреле зрителей ждет много увлекательных кинопремьер.

Откройте для себя фильмы, которые обязательно стоит посмотреть в кинотеатрах в апреле, и спланируйте свой идеальный киносеанс. Кино 24 подготовило 8 фильмов, которые выходят уже в этом месяце.

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"Мы, наши любимцы и война"

Премьера: с 4 апреля 2024 года

Документальный фильм "Мы, наши любимцы и война" был создан тревел-блогером Антоном Птушкиным.

С началом полномасштабной войны многие украинцы оставляли свои дома, чтобы спасти свою жизнь. Некоторые забирали домашних любимцев с собой. Кто-то был уверен, что едет всего на несколько дней, поэтому животных оставлял дома. Все эти животные хотели жить и нуждались в помощи людей.

Главные герои фильма – коты, собаки, медведи, львы, лемуры и хамелеон по имени "Игорь". А также отважные люди, которые рискуют своей жизнью ради их спасения.

К работе было привлечено немало иностранцев. Сам фильм был создан в копродукции Украины и Канады.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите онлайн трейлер фильма

"Материнский инстинкт"

Премьера: с 4 апреля 2024 года

По сюжету, события киноленты происходят в США в 1960-х годах. У давних подруг Элис и Селин казалось бы прекрасная жизнь – шикарные дома, успешные мужчины и прекрасные сыновья одного возраста.

Однако эту идиллию нарушает трагедия. Из-за несчастного случая сын Селин умирает. Это событие очень глубоко травмирует всех. Элис стала свидетелем смерти мальчика. Впоследствии она понимает, что Селин винит ее за то, что она не смогла спасти мальчика.

"Материнский инстинкт": смотрите онлайн трейлер фильма

"Восстание штатов"

Премьера: 11 апреля 2024 года

По сюжету, по всей территории Соединенных Штатов разгорелась катастрофическая гражданская война. По стране катится сокрушительная и всеобъемлющая гражданская война. То, что началось как стремление к отделению нескольких южных штатов, переросло в то, что теперь вся страна охвачена боевыми действиями. Команда журналистов, среди которых есть репортер Кирстен Данст, которая известна своими репортажами о вооруженных конфликтах, направляются в Вашингтон. Становится понятно, что руководство страны превратилось в диктатуру, а повстанческие группировки повсюду совершают военные преступления.

"Восстание штатов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эми Уайнхаус: Back to Black"

Премьера: 11 апреля 2024 года

Сюжет фильма расскажет о жизни певицы Эми Уайнхаус от ее юности до величественного успеха и славы.

Эми Уайнхаус творит свой путь к большой славе, вкладывая всю душу не только в мелодию, а даже в каждую ноту.

"Эми Уайнхауз: Back to Black": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я и Феликс"

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Премьера: 11 апреля 2024 года

"Я и Феликс" является дебютной полнометражной художественной лентой режиссера Ирины Цилык.

В провинциальном городке в постсоветской Украине разворачивается история о том, как Ольга воспитывает своего сына Тимофея. Несмотря на частое отсутствие отца, Тимофей формирует крепкую связь с новым партнером своей бабушки, Феликсом. Мужчина делится историями того, как он воевал в Афганистане, а также делится с мальчиком жизненной мудростью и непоколебимо всегда становится на его защиту.

"Я и Феликс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эбигейл"

Премьера: с 18 апреля 2024 года

По неожиданному повороту событий, дочь известного преступника Абигейл, которая увлекается балетом, похищают конкуренты ее отца. Похитители надеются получить крупный выкуп, а также проучить отца Абигейл. Чтобы обеспечить безопасность девочки во время предстоящих торгов, ее прячут в уединенном поместье.

Нанятые смотрители ожидали спокойную обстановку, но вскоре обнаруживают, что Абигейл обладает не только балетными навыками – она на самом деле могущественный и безжалостный вампир. Поймать вампира, который теперь за ними охотится, и нанести ему вред станет непростой задачей.

"Эбигейл": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крашанка"

Премьера: с 25 апреля 2024 года

По сюжету, семья давно не собирались вместе, но в этом году решили собраться за семейным столом и отпраздновать вместе Пасху.

Две сестры и брат приехали в дом, где они провели свое детство и где живет их папа. По словам соседей, он с начала войны ведет себя довольно странно. Кроме этого, мужчина постоянно проводит время в своей мастерской.

В то время, когда его дети пытаются разгадать тайну поведения отца, выясняется, что внук взял ситуацию под свой контроль. Оказывается, что мужчина конструирует ракету, нацеленную на столицу врага, имея все необходимые чертежи и большой опыт. Так, необходимо лишь каплю настойчивости и, чтобы молодежь не путалась под ногами.

"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Каскадер"

Премьера: 25 апреля 2024 года

По сюжету, Джоди Морено снимает свой первый фильм как режиссер. Кольт – каскадер. Когда-то этих двух объединяли романтические отношения, но сейчас они только работают вместе и поддерживают друг друга. В частности, Кольт дублирует актера, играющего главную роль.

События приобретают драматический поворот, когда исполнитель главной роли таинственно исчезает, ставя под угрозу режиссерские амбиции Джоди. В отчаянной попытке спасти проект и карьеру Джоди Кольт принимает вызов, воплощая роль детектива, чтобы раскрыть правду, которая стоит за исчезновением актера.

"Каскадер": смотрите онлайн трейлер фильма

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