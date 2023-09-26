Что посмотреть вечером с детьми: 4 фильма для семейного просмотра

Осенние вечера становятся все длиннее, поэтому прогулки с детьми сокращаются. Вечером малыши часто просят включить какой-нибудь фильм или мультфильм. Чтобы хорошо провести время вместе, можно выбрать ленты, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

24 Канал собрал 4 атмосферных фильма, которые точно украсят уже прохладные вечера. Делайте горячее какао, забирайтесь под одеяло и наслаждайтесь просмотром вместе с детьми.

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"Ваяна"

мультфильм20166+

Девочка Моана Ваялики оказывается на одном из райских островов, расположенных в Тихом океане. Юная авантюристка мечтает выйти за пределы окружающего остров рифа, однако отец категорически запрещает делать это. Но девушка понимает, что нужно искать более плодородную землю, поскольку запасы пищи на острове иссякают. Моана вспоминает легенду о полубоге Мауи, который похитил сердце богини Те Фити и принес его людям, чем повлек появление тьмы, распространившейся на весь океан. Чтобы найти Мауи, много лет пребывающего в изгнании, девушка решается на опасное морское путешествие. Она даже не догадывается, какие испытания ждут ее и что в этом путешествии найдет свое настоящее призвание.

"Ваяна": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Приключения Паддингтона 2"

Кино учит нас верить в невозможное. Favbet помогает сделать невозможное реальным. Удобный сервис для игр, казино, ставки на спорт – каждый найдет то, что ему по вкусу.комедия, фэнтези, семейный20170+

Паддингтон относится к редкому виду перуанских медведей. Он поселился в семье Браун в Лондоне, однако не хотел обременять их. Поэтому нашел работу, чтобы обеспечивать себя самостоятельно. Милый мишка устроился мыть окна, однако все оказалось не так просто, как казалось. Паддингтон не мог даже ведро с водой поднять, не только подняться на необходимую высоту. Преодолеть эти трудности удалось благодаря смекалке изобретательного мишки.

Первые заработанные деньги он решил потратить на подарок тете Люси, которой на днях должно было исполниться сто лет. Мишка решил приобрести редкое издание книги в антикварном магазине, однако денег было недостаточно. Он работал, не покладая рук, однако, как выяснилось впоследствии, книгу из магазина похитили. Паддингтон решает самостоятельно найти вора и начинает собственное расследование.

"Приключения Паддингтона 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дулитл"

комедия, семейный, фэнтези, приключения, экшн202012+

Однажды талантливый ветеринар доктор Дулитл случайно услышал, как к нему обращается бездомная собака. Сначала мужчина не мог поверить, что понимает язык животных, однако впоследствии убедился, что это правда. Когда представители животного мира узнали талант таланта доктора, он стал неотделимой частью их жизни. Дулитл стал для них не только врачом, но и настоящим другом и спасателем в любых ситуациях.

"Дулитл": смотрите онлайн трейлер фильма

"Удивительный Морис"

анимация, комедия, приключения20220+

Кот Морис имеет необычный талант – он разговаривает. Чтобы проворачивать аферы, Морис объединяется с умными крысами, вместе с которыми путешествует по городам. Кот появляется именно тогда, когда город наполняется крысами, а его задача – освободить население от нашествия. Однако в одном из городов действовать по плану, придуманному командой Мориса и крыс, было невозможно.

"Удивительный Морис": смотрите онлайн трейлер мультфильма