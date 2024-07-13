Если опускаются руки: 3 фильма, которые помогут снова поверить в себя

Если у вас опускаются руки и совсем не хватает мотивации, стоит найти способ восстановить свой ресурс. В этом часто могут помочь хорошие фильмы.

Если вы сейчас переживаете нелегкий период, вам точно понравится наша новая подборка фильмов. В ней мы собрали ленты, которые вдохновят, поддержат и дадут вам силы двигаться дальше.

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"Смотри в обе стороны"

В день выпускного Наталья делает тест на беременность, и ее жизнь разделяется на две параллельные реальности. В одной из них она оказывается беременной, радуется будущему материнству и решает, как развивать свою жизнь вместе с ребенком. Во второй реальности она получает отрицательный результат теста, и ее жизнь продолжается в обычном русле. Это ставит ее перед важными выборами и вызовами, которые влияют на дальнейший сюжет.

"Смотри в обе стороны": смотрите онлайн трейлер фильма

"Скафандр и бабочка"

В 43-летнем возрасте Жан-Доминик Боб стал жертвой паралича, но нашел в себе силы не только преодолеть эту преграду, но и написать книгу, которая легла в основу этого биографического фильма.

За его режиссерскую работу он получил приз в Каннах и Золотой глобус за лучшую режиссуру и лучший иностранный фильм.

"Скафандр и бабочка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Правда обо мне"

В фильме-размышлении рассматривается тема того, как мы можем обманывать себя, когда влюбляемся. Главная героиня, Кейт, является одинокой женщиной, пересекшей рубеж тридцати лет. Она отдыхает от офисной работы, проводя много времени в интернете.

Со временем она начинает легкий флирт с мужчиной и погружается в неожиданные отношения. Из-за этого ей приходится ссориться со своей подругой и врать руководству. Все это из-за мужчины, в которого она влюбилась, но о котором ничего не знает. Даже в телефоне он записан как "блондин".

"Правда обо мне": смотрите онлайн трейлер фильма

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