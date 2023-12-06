5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием

Приближаются праздники, которые обожают дети и взрослые, но тяжелые рабочие будни часто приводят к апатии и эмоциональному выгоранию. Поэтому самое время приводить себя в ресурсное состояние и помочь восстановиться.

В этом помогут фильмы из подборки 24 Канала. Не теряйте времени, а просматривайте выбранную ленту и забудьте обо всех волнующих вас проблемах!

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Фильмы, которые помогут справиться с апатией

"Тайная жизнь Уолтера Митти"

В жизни Уолтера Митти все должно быть организовано, правильно и стабильно. Он работает на своей офисной должности, проживает в блочном доме, где квартиры напоминают клетки. Однако мало кто знает, что за этой внешней апатией спрятан мужчина, представляющий невероятные приключения. Он влюблен в женщину, с которой работает, но смело подходить к ней ему удается только в своих фантастических мечтах. В определенный момент Уолтеру приходится отправиться в путешествие, полностью изменившее его жизнь, и сделать шаг, который раньше он только представлял.

"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите онлайн трейлер фильма

"Неприкосновенные"

После того как богатый аристократ Филипп становится жертвой несчастного случая, он решает нанять помощника, но выбирает того, кто, казалось бы, совершенно не подходит для этой роли – молодого жителя пригорода, недавно вышедшего из тюрьмы Дрисса. Даже при ограниченных возможностях Филиппа, Дриссу удается внести дух приключений в размеренную жизнь аристократа.

"Неприкосновенные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мужчина, по имени Уве"

Уве – мужчина-скряга и зануда. Его непоколебимые принципы, строгие привычки и взрывной характер создают впечатление о нем как о "соседе из ада". Однако за этим холодным видом скрывается искренняя грусть и скрытые истории.

В одно ноябрьское утро молодая пара с двумя малыми дочками переезжает в соседний дом и случайно повреждает почтовый ящик Уве. С этого начинаются события, которые меняют жизнь не только капризного пожилого мужчины, но и всей местной общины.

"Мужчина, по имени Уве": смотрите онлайн трейлер фильма

"Где ты делась, Бернадетт?"

Бернадетт Фокс, некогда выдающаяся архитекторша Америки, превратилась в преданную жену и мать. В последние двадцать лет она посвятила свою жизнь семье и прекратила свою профессиональную карьеру. Запертая в небольшом городе Сиэтли с успешным мужем и дочерью, Бернадетт владеет всем для комфортной и беззаботной жизни. Однако злополучие ее преследует, поскольку она потеряла связь с собой.

Решив обрести себя, Бернадетт делает отчаянный шаг – она решает убежать от рутинной жизни и присоединиться к проекту в Антарктиде. Сможет ли этот поступок изменить ситуацию к лучшему?

"Где ты делась, Бернадетт?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Начни сначала"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Мая не оканчивала ни одного университета. Она стойко верит, что истинный талант и стремление к труду превосходят любой диплом. В свои 40 лет женщина имеет мечту доказать свое преимущество перед выпускниками престижных университетов. Ей на помощь приходит друг, который создает фейковый профиль в соцсети, немного украшает ее достижения и добавляет кроху креативности в резюме. Маю берут на работу в большую компанию, где она, наконец, имеет шанс продемонстрировать свою исключительность. Это старт ее новой жизни, но главное – не забывать, кто она на самом деле.

"Начни сначала": смотрите онлайн трейлер фильма