Редакция Кино 24 рекомендует подборку фильмов, которые стоит посмотреть, если потеряли смысл жизни. Главные герои заставят вас снова поверить в лучшее, найти надежду и двигаться вперед.

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"Всегда говори "Да"" (2008)

В фильме рассказывается о мужчине, по имени Карл. Он любит проводить время дома, чтобы как можно меньше общаться с людьми. Жизнь главного героя слишком серая и обыденная, однако ее вдруг меняет обычный семинар. Там он узнал, что нужно просто на все говорить "да", если хочешь что-то изменить. Так, Карл получает новую должность на работе, находит любимое хобби и даже влюбляется в красивую девушку.

"Всегда говори "Да"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Всё везде и сразу" (2022)

Эвелин Вонг открыла свою прачечную в Америке, однако бизнес не приносит ей достаточно денег. Более того, у женщины начинаются трудности с налоговой, в отношениях с дочерью-лесбиянкой, с отцом, к тому же происходит развод с мужем. Все сразу свалилось на голову Эвелин, но вдруг она открывает в себе сверхспособности.

"Всё везде и сразу": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чудо" (2017)

По сюжету, зрители знакомятся с мальчиком Августом или Огги, как его называют. Он кажется обычным ребенком, хотя это не совсем так. Дело в том, что всю свою жизнь главный герой учился дома и не ходил в школу, кроме того, мальчик имеет тяжелое генетическое заболевание. У Огги почти отсутствует лицо.

"Чудо": смотрите онлайн трейлер фильма

В нашей подборке вы найдете действительно важные и сильные фильмы. Они точно стоят просмотра!