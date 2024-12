От мультфильмов до триллеров: 20 лучших фильмов этой зимы, которые захватят сердца украинцев

Зима 2024-2025 года подарит киноманам богатый выбор премьер, среди которых масштабные блокбастеры, трогательные драмы, незабываемые анимации и уникальные авторские проекты.

Этот сезон обещает удивить как фанатов культовых франшиз, так и ценителей новых оригинальных историй. Мы подготовили обзор из 20 самых ожидаемых фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах этой зимой.

Смотрите также Должны это увидеть: культовая драма 2024 года, которая точно станет вашим фаворитом

"Властелин колец: Война рогиримов"

Когда в кино: 5 декабря 2024 года

Эпический анимационный фильм возвращает зрителей в мир Средиземья, открывая новые страницы его истории. События происходят за 183 года до событий, описанных во "Властелине колец".

В центре сюжета – знаменитая крепость Хорнбург, где живет король Рогана Хельм Молоторукий (тот самый, в честь которого была названа Хельмова падь). Крепость подвергается нападению дунландцев, которые готовы стереть ее с лица земли. Удивительная анимация и многослойный сюжет, над которым в частности работала Филиппа Бойенс, сценаристка трилогии Питера Джесона, обещают восхитить поклонников Толкина. А продюсерский надзор Питера Джексона обеспечивает верность духу оригинальных произведений.

"Властелин колец: Война рогиримов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Собрание ОСМД"

Когда в кино: 12 декабря 2024 года

Украинская комедия, как говорится – на злобу дня. Здесь речь идет о собрании жильцов дома, посвященные болезненной теме – покупки общего генератора на зиму. Ну и любому, кто когда-то присутствовал на подобных собраниях и является членом родительских чатов в вайбере, не трудно представить, что начнется дальше.

Среди героев нетрудно узнать знакомые типажи, а играют их более чем знакомые актеры и блогеры. Здесь есть директор детского сада Ирина (Ольга Сумская), бизнесмен Тарас (Евгений Янович) и его инста-девушка Надя (Ангелина Самчик), эксцентричный Гриша (Михаил Кукуюк), рассудительная Юля (Антонина Хижняк), ответственный Паша (Игорь Портянко), классические пенсионеры Семен (Виктор Жданов) и Галина (Нина Набока), а еще эмоциональная семейная пара с двумя детьми Оксана и Антон (Мария и Александр Рудинские). Ну а новичка на собрании ОСМД Кирилла сыграл новичок в кино, популярный украинский стример и блогер Миша Лебига, который дебютировал в ленте вместе со своим псом Майклом.

"Собрание ОСМД": смотрите онлайн трейлер фильма

"Муфаса: Король Лев"

Когда в кино: 19 декабря 2024 года

Приквел культового мультфильма "Король Лев" раскрывает прошлое Муфасы, отца Симбы: его путь от никому не нужного сироты до легендарного короля саванны. Режиссер Барри Дженкинс добавляет глубину эмоциям героев, а музыка Ганса Циммера создает невероятную атмосферу.

Фильм обещает стать эмоциональным опытом для всей семьи. Чтобы на экране мы могли увидеть не только новых, но и старых любимых героев – обезьяну Рафики, суриката Тимона и бородавочника Пумбу, – создатели прибегли к хитрости: по сюжету Рафики, Тимон и Пумба рассказывает Киаре, дочери Симбы и Налы, историю ее деда Муфасы.

"Муфаса: Король Лев": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Еж Соник 3"

Когда в кино: 21 декабря 2024 года

Продолжение приключений самого быстрого ежа в мире. На этот раз Соник вместе с друзьями будет противостоять новому врагу – еще одному, но злому ежу, по имени Шедоу. Джим Керри возвращается в роли доктора Роботника – но теперь уже не злодея, а помощника главных героев. Благодаря стремительному экшену и захватывающей графике, это отличный выбор для семейного просмотра.

"Еж Соник 3": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Поезд в 31 декабря"

Когда в кино: 26 декабря 2024 года

Это – комедия о приключениях пассажиров, которые вечером 31 декабря во Львове сели на поезд, направляющийся в Киев. Но в новогоднюю ночь все, что могло пойти не так в этом поезде пошло не так.

Режиссировал ленту Олег Борщевский ("DZIDZIO Контрабас"), а продюсером и исполнителем одной из ролей стал Юрий Горбунов ("Сумасшедшая свадьба"). А проводника одного из вагонов этого новогоднего поезда сыграл Станислав Боклан.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

"Стеклянный мастер"

Когда в кино: 26 декабря 2024 года

Эта анимация кажется похожей на творения студии Ghibli и Хаяо Миядзаки, но на самом деле она из совсем других краев. "Стеклянный мастер" – это первый полнометражный пакистанский анимационный фильм. И к его производству присоединились еще шесть стран: США, Южная Корея, Литва, Испания, Канада и Филиппины.

Очень тонкий и эмоциональный мультфильм рассчитан скорее на взрослых и подростков, чем на маленьких детей. Он рассказывает о семье стеклодувов – отца и сына, которых зовут Томас и Винсент. Но хрупкое дело их жизни – собственно, как и сама жизнь, – разлетаются вдребезги, когда на их город надвигается война..

"Стеклянный мастер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Носферату"

Когда в кино: 2 января 2025 года

Это переосмысление классического фильма ужасов обещает ценителям жанра действительно незабываемый кинематографический опыт. Ведь по признанию актеров и режиссера Роберта Эггерса, Носферату в исполнении Билла Скарсгарда получился настолько жутким, что напугал даже их.

Это – готическая история об одержимости между молодой девушкой, которую преследуют призраки, и вампиром, который в нее влюбляется и порождает неописуемый ужас. Кроме Скарсгорда, в фильме также снялись Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дефо.

"Носферату": смотрите онлайн трейлер фильма

"Каяра"

Когда в кино: 2 января 2025 года

Увлекательная анимация рассказывает историю девушки из народа инков, которая стремится войти в группу императорских посланцев, чачки, которые несут важные сообщения по всей стране. Однако среди чачки никогда не было женщин. Поэтому Каяра должна доказать, что она – быстрее и сильнее многих мужчин.

"Каяра": смотрите онлайн трейлер фильма

"Робби Уильямс: BETTER MAN"

Когда в кино: 9 января 2025 года

Биографический музыкальный фильм о жизни британской легенды Робби Уильямса, в частности его борьбу со славой, зависимостями и долгий поиск гармонии с миром. Фильм воспроизводит этапы жизни и карьеры певца – от детского увлечения музыкой сквозь огромный успех в составе бойз-бэнда Take That до сольных достижений.

Конечно, в фильме прозвучит множество гитов Робби в его оригинальном исполнении: Angels, Feel, Better Man, Let Me Entertain You, Something Beautiful, Rock DJ, She's the One, Come Undone и тому подобное. Но при этом самого Уильямса на экране мы не увидим. Его роль в фильме исполнил актер Джонно Дэвис, который с помощью технологии захвата движения превратился в наглого и харизматичного шимпанзе.

"Робби Уильямс: BETTER MAN": смотрите онлайн трейлер фильма

Эту CGI-обезьяну для фильма создали специалисты студии, которая работала над Голумом из "Властелина колец", Цезарем из "Планеты обезьян" и аборигенами Пандоры из "Аватара". Поэтому, эта лента – действительно must-see и для фанов Робби Уильмса, и для поклонников мюзиклов, и для ценителей визуальных эффектов.

"Приключения Паддингтона в Перу"

Когда в кино: 16 января 2025 года

Без сомнения – это один из самых ожидаемых фильмов зимы для всех возрастных категорий, ведь волшебный отщепенец Паддингтон не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. В третьей части фильма мы увидим любимых актеров в привычных ролях: к нам возвращаются Хью Бонневиль, Джули Уолтерс и Джим Бродбент. Правда, мы миссис Браун теперь будет играть другая актриса: вместо Салли Хокинс к касте присоединилась Эмили Мортимер.

А еще новыми друзьями Паддингтона станут лауреат Оскара Оливия Колман и Антонио Бандерас. В новой истории Паддингтон вместе с семьей Браунов отправляется из Лондона на родину, в Перу, чтобы встретиться со своей тетей Люси. Но оказывается, что Люси внезапно исчезла из приюта для пожилых медведей, где она жила, и ушла в путешествие в джунгли. И теперь Браунам и Паддингтону придется и для себя открыть этот таинственный мир.

"Приключения Паддингтона в Перу": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хорошая плохая девочка"

Когда в кино: 16 января 2025 года

Впрочем – не совсем девочка. На самом деле – уже очень взрослая женщина, замужняя руководительница крупной компании, которая закручивает роман с подчиненным, что на десятки лет моложе ее. За главную роль в этом провокационном эротическом триллере Николь Кидман получила приз как лучшая актриса на нынешнем Венецианском кинофестивале. А также в фильме сыграли Харрис Дикинсон, Софи Уайлд и Антонио Бандерас.

"Хорошая плохая девочка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Смерть путина"

Когда в кино: 16 января 2025 года

Ленту, которая обещает "погружение в сознание кремлевского урода", сняли в копродукции США, Польши и Мальты, а срежиссировал ее польский режиссер Патрик Вега. Создатели фильма ставили целью проследить путь становления и неизбежного упадка диктатора: от 10-летнего мальчика, над которым издевался отчим, и до самой смерти.

Самого путина на экране воссоздали с помощью специальной технологии на основе искусственного интеллекта и принципов deep fake. Для изображения фактов в ленте были проведены основательные исследования: в частности, тщательно изучались документы, касающиеся терактов на Дубровке и в Беслане, а также военных преступлений российской армии в Украине.

"Смерть путина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"

Когда в кино: 23 января 2025 года

Эта биографическая драма от режиссера Джеймса Мэнгхолда переносит нас в мир легендарного музыканта Боба Дилана. Фильм фокусируется на становлении Дилана как артиста и на его влиянии на поколение 1960-х. Саундтрек состоит из оригинальных композиций Дилана. Впрочем, большинство из них исполняет их не он сам, а Тимоти Шаламе, который, собственно, и воплотил музыканта на экране.

"Боб Дилан: Полный незнакомец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Луни Тюнз: Спасти планету!"

Когда в кино: 6 февраля 2025 года

Долгожданное возвращение культовых персонажей Даффи Дака и Порки Пига и других в новом приключении. В центре сюжета – их миссия остановить инопланетного злодея, который хочет разрушить Землю. Это динамичное и веселое шоу с элементами экологического месседжа, которое придется по душе как детям, так и взрослым, которые выросли на мультфильмах Looney Tunes.

"Луни Тюнз: Спасти планету!": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сент-Экзюпери"

Когда в кино: 6 февраля 2025 года

Биографический фильм об авторе "Маленького принца" исследует его жизнь как летчика, писателя и философа. В центре сюжета – путешествия Экзюпери, его участие в войне и глубокая связь с его творчеством. Роль писателя исполняет Венсан Кассель, который мастерски передает как харизму, так и внутреннюю уязвимость героя. А также в фильме задействованы Луи Гаррель и Дайан Крюгер.

"Сент-Экзюпери": смотрите онлайн трейлер фильма

"Капитан Америка: Чудесный новый мир"

Когда в кино: 13 февраля 2025 года

Очередной блокбастер от Marvel Studios рассказывает о Сэме Уилсоне, который пытается достойно носить щит Капитана Америки. Крис Эванс в роли Стивена Роджерса не возвращается, но Энтони Маки блестяще воплощает нового героя. Ожидайте умопомрачительные спецэффекты, интриги и развитие знакомого мира Marvel.

"Капитан Америка: Чудесный новый мир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"

Когда в кино: 13 февраля 2025 года

Рене Зеллвегер возвращается в роли любимой Бриджит Джонс, которая на этот раз сталкивается с непростым романом с мужчиной, значительно моложе ее. Фильм сохраняет фирменный юмор и искренность франшизы, одновременно затрагивая темы возрастных стереотипов в отношениях. Романтическая атмосфера и харизматичные актеры делают ленту отличным выбором ко Дню святого Валентина.

"Бриджит Джонс: Влюбленная в парня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бруталист"

Когда в кино: 20 февраля 2025 года

Американо-англо-венгерская эпическая историческая драма рассказывает об архитекторе Ласло Тота (Эдриен Броуди), венгерского еврея, который выжил в Аушвице и эмигрировал в Америку. События ленты охватывают более 30 лет – от конца 1940-х. В США Ласло соглашается на реконструкцию дома загадочного бизнесмена Гаррисона Ли Ван Бюрена (Гай Пирс).

После завершения работы Ван Бюрен делают Тоту предложение принять участие в реализации действительно монументального архитектурного проекта, что приводит к непоправимым последствиям. Премьера ленты на Венецианском кинофестивале сорвала 13-минутные овации, ее режиссер Брэди Корбет получил "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу, а работу Броуди в этом фильме критики в один голос называют едва ли не лучшей во всей его карьере.

"Бруталист": смотрите онлайн трейлер фильма

"В Затерянных Землях"

Когда в кино: 28 февраля 2025 (предварительная дата)

У фильма еще нет ни трейлера, ни точной даты премьеры, но уже есть украинский дистрибутор – Adastra Cinema – и ориентировочное время выхода в прокат: конец февраля. Лента является очень ожидаемой, ведь в ее основе одноименная новелла Джорджа Р. Мартина, автора саги "Песнь льда и пламени", по которой был снят сериал "Игра престолов".

События происходят в постапокалиптическом мире, в пустоши под названием Затерянные Земли, где чужакам нет места. Ведьма Грей Элис (Милла Йовович) и наемник Бойз (Дэйв Батиста) объединяются ради собственной миссии на просторах Затерянных Земель. А режиссером проекта выступил Пол У. С. Андерсен, муж Миллы Йовович.

"Глаза. Легенда Карпат"

Когда в кино: 28 февраля 2025 (предварительная дата)

У этой захватывающей и действительно волшебной фэнтези-ленты сейчас есть только дата мировой премьеры – последний день зимы-2025, – но украинские дистрибьюторы уверяют, что и у нас выход фильма не заставит себя ждать. В центре сюжета – девушка-подросток Юля, выросшая среди мощных Карпатских гор, и ее новый друг, странное создание из волшебного рода Глаза. Малыша надо вернуть домой, в лес, но сделать это совсем непросто, ведь по легендам Глаза считаются опасными и люди на них охотятся.

"Глаза. Легенда Карпат": смотрите онлайн трейлер фильма

Главную героиню играет юная немецкая актриса Хелена Зенгель ("Новости со всего мира"). А также в звездном касте ленты – Эмили Уотсон (сериалы "Чернобыль", "Дюна. Пророчество"), Финн Вулфгард ("Оно", "Охотники за привидениями", сериал "Очень странные дела") и четырехкратный номинант на Оскар Уиллем Дефо ("Бедные создания").