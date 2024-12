Від мультфільмів до трилерів: 20 найкращих фільмів цієї зими, які захоплять серця українців

Зима 2024-2025 року подарує кіноманам багатий вибір прем'єр, серед яких масштабні блокбастери, зворушливі драми, незабутні анімації та унікальні авторські проєкти.

Цей сезон обіцяє здивувати як фанатів культових франшиз, так і поціновувачів нових оригінальних історій. Ми підготували огляд із 20 найочікуваніших фільмів, які варто подивитися в кінотеатрах цієї зими.

"Володар перстнів: Війна рогіримів"

Коли в кіно: 5 грудня 2024

Епічний анімаційний фільм повертає глядачів у світ Середзем'я, відкриваючи нові сторінки його історії. Події відбуваються за 183 роки до подій, описаних у "Володарі перснів".

У центрі сюжету – славетна фортеця Горнбурґ, де живе король Рогану Гельм Молоторукий (той самий, на честь якого було названо Гельмову падь). Фортеця піддається нападу дунландців, які готові стерти її з лиця землі. Дивовижна анімація та багатошаровий сюжет, над яким зокрема працювала Філіппа Бойенс, сценаристка трилогії Пітера Джесона, обіцяють захопити шанувальників Толкіна. А продюсерський нагляд Пітера Джексона забезпечує вірність духу оригінальних творів.

"Володар перстнів: Війна рогіримів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Збори ОСББ"

Коли в кіно: 12 грудня 2024

Українська комедія, як то кажуть – на злобу дня. Тут йдеться про збори мешканців будинку, присвячені болючій темі – купівлі спільного генератору на зиму. Ну і будь-кому, хто колись був присутній на подібних зборах і чи є членом батьківських чатів у вайбері, не важко уявити, що почнеться далі.

Серед героїв неважко впізнати знайомі типажі, а грають їх більш ніж знайомі актори й блогери. Тут є директорка дитячого садочку Ірина (Ольга Сумська), бізнесмен Тарас (Євгеній Янович) та його інста-дівчина Надя (Ангеліна Самчик), ексцентричний Гріша (Михайло Кукуюк), розсудлива Юля (Антоніна Хижняк), відповідальний Паша (Ігор Портянко), класичні пенсіонери Семен (Віктор Жданов) та Галина (Ніна Набока), а ще емоційна сімейна пара з двома дітьми Оксана та Антон (Марія та Олександр Рудинські). Ну а новачка на зборах ОСББ Кирила зіграв новачок у кіно, популярний український стрімер і блогер Міша Лебіга, який дебютував у стрічці разом зі своїм псом Майклом.

"Збори ОСББ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Муфаса: Король Лев"

Коли в кіно: 19 грудня 2024

Приквел культового мультфільму "Король Лев" розкриває минуле Муфаси, батька Сімби: його шлях від нікому не потрібного сироти до легендарного короля савани. Режисер Баррі Дженкінс додає глибину емоціям героїв, а музика Ганса Ціммера створює неймовірну атмосферу.

Фільм обіцяє стати емоційним досвідом для всієї родини. Аби на екрані ми могли побачити не лише нових, але й старих улюблених героїв – мавпу Рафікі, суриката Тимона та бородавника Пумбу, – творці вдалися до хитрощів: за сюжетом Рафіки, Тимон і Пумба розповідає Кіарі, дочці Сімби та Нали, історію її діда Муфаси.

"Муфаса: Король Лев": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Їжак Сонік 3"

Коли в кіно: 21 грудня 2024

Продовження пригод найшвидшого їжака у світі. Цього разу Сонік разом із друзями протистоятиме новому ворогу – ще одному, але злому їжаку, на ім'я Шедоу. Джим Керрі повертається в ролі доктора Роботніка – але тепер вже не лиходія, а помічника головних героїв. Завдяки стрімкому екшену й захопливій графіці, це чудовий вибір для сімейного перегляду.

"Їжак Сонік 3": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Потяг у 31 грудня"

Коли в кіно: 26 грудня 2024

Це – комедія про пригоди пасажирів, які ввечері 31 грудня у Львові сіли на потяг, що прямує до Києва. Але у новорічну ніч все, що могло піти не так у цьому потязі пішло не так.

Режисував стрічку Олег Борщевський ("DZIDZIO Контрабас"), а продюсером та виконавцем однієї з ролей став Юрій Горбунов ("Скажене весілля"). А провідника одного з вагонів цього новорічного потягу зіграв Станіслав Боклан.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Скляний майстер"

Коли в кіно: 26 грудня 2024

Ця анімація видається схожою на творіння студії Ghibli та Хаяо Міядзакі, але насправді вона з зовсім інших країв. "Скляний майстер" – це перший повнометражний пакистанський анімаційний фільм. Та до його виробництва долучилися ще шість країн: США, Південна Корея, Литва, Іспанія, Канада і Філіппіни.

Дуже тонкий і емоційний мультфільм розрахований скоріше на дорослих і підлітків, ніж на маленьких дітей. Він розповідає про родину склодувів – батька і сина, котрих звати Томас і Вінсент. Та крихка справа їхнього життя – власне, як і саме життя, – розлітаються на друзки, коли на їхнє місто насувається війна…

"Скляний майстер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Носферату"

Коли в кіно: 2 січня 2025

Це переосмислення класичного фільму жахів обіцяє поціновувачам жанру справді незабутній кінематографічний досвід. Адже за зізнаннями акторів та режисера Роберта Еґґерса, Носферату у виконанні Біла Скарсґарда вийшов настільки моторошним, що налякав навіть їх.

Це – готична історія про одержимість між молодою дівчиною, яку переслідують привиди, та вампіром, який у неї закохується та породжує невимовний жах. Окрім Скарсґорда, у фільмі також знялися Лілі-Роуз Депп, Ніколас Голт, Аарон Тейлор-Джонсон і Віллем Дефо.

"Носферату": дивіться онлайн трейлер фільму

"Каяра"

Коли в кіно: 2 січня 2025

Захоплива анімація розповідає історію дівчини з народу інків, яка прагне увійти в групу імператорських посланців, часкі, які несуть важливі повідомлення всією країною. Однак серед часкі ніколи не було жінок. Тож Каяра має довести, що вона – прудкіша та сильніша за багатьох чоловіків.

"Каяра": дивіться онлайн трейлер фільму

"Роббі Вільямс: BETTER MAN"

Коли в кіно: 9 січня 2025

Біографічний музичний фільм про життя британської легенди Роббі Вільямса, зокрема його боротьбу зі славою, залежностями та довгий пошук гармонії зі світом. Фільм відтворює етапи життя і кар’єри співака – від дитячого захоплення музикою крізь шалений успіх у складі бойз-бенду Take That до сольних досягнень.

Звісно, у фільмі прозвучить безліч гітів Роббі в його оригінальному виконанні: Angels, Feel, Better Man, Let Me Entertain You, Something Beautiful, Rock DJ, She’s the One, Come Undone тощо. Але при цьому самого Вільямса на екрані ми не побачимо. Його роль у фільмі виконав актор Джонно Девіс, який за допомогою технології захоплення руху перетворився на нахабного і харизматичного шимпанзе.

"Роббі Вільямс: BETTER MAN": дивіться онлайн трейлер фільму

Цю CGI-мавпу для фільму створили спеціалісти студії, котра працювала над Голумом з "Володаря перстнів", Цезарем з "Планети мавп" і аборигенами Пандори з "Аватара". Тож, ця стрічка – справді must-see і для фанів Роббі Вільмса, і для шанувальників мюзиклів, і для поціновувачів візуальних ефектів.

"Пригоди Паддінгтона в Перу"

Коли в кіно: 16 січня 2025

Без сумніву – це один із найочікуваніших фільмів зими для всіх вікових категорій, адже чарівне відмежатко Паддінгтон не лишає байдужими ані дітей, ані дорослих. У третій частині фільму ми побачимо улюблених акторів у звичних ролях: до нас повертаються Г’ю Бонневіль, Джулі Волтерс та Джим Бродбент. Щоправда, ми міссіс Браун тепер гратиме інша акторка: замість Саллі Гокінс до касти долучилася Емілі Мортімер.

А ще новими друзями Паддінгтона стнуть лауреатка Оскару Олівія Колман та Антоніо Бандерас. У новій історії Паддінгтон разом із родиною Браунів вирушає із Лондону на батьківщину, в Перу, щоб зустрітися зі своєю тіткою Люсі. Та виявляється, що Люсі раптово зникла з притулку для літніх ведмедів, де вона мешкала, і пішла в подорож у джунглі. І тепер Браунам та Паддінгтону доведеться й для себе відкрити цей таємничий світ.

"Пригоди Паддінгтона в Перу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хороша погана дівчинка"

Коли в кіно: 16 січня 2025

Утім – не зовсім дівчинка. Насправді – вже дуже доросла жінка, заміжня керівниця великої компанії, котра закручує роман із підлеглим, що на десятки років молодший за неї. За головну роль у цьому провокативному еротичному трилері Ніколь Кідман отримала приз як найкраща акторка на цьогорічному Венеційському кінофестивалі. А також у фільмі зіграли Гарріс Дікінсон, Софі Вайлд та Антоніо Бандерас.

"Хороша погана дівчинка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смерть путіна"

Коли в кіно: 16 січня 2025

Стрічку, яка обіцяє "занурення у свідомість кремлівського виродка", зняли у копродукції США, Польщі та Мальти, а зрежисував її польський режисер Патрік Веґа. Творці фільму ставили на меті прослідкувати шлях становлення і неминучого занепаду диктатора: від 10-річного хлопчика, над яким знущався вітчим, і аж до самої смерті.

Самого путіна на екрані відтворили за допомогою спеціальної технології на основі штучного інтелекту та принципів deep fake. Для зображення фактів у стрічці були проведені ґрунтовні дослідження: зокрема, ретельно вивчалися документи, що стосуються терактів на Дубровці та у Беслані, а також воєнних злочинів російської армії в Україні.

"Смерть путіна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Коли в кіно: 23 січня 2025

Ця біографічна драма від режисера Джеймса Менґолда переносить нас у світ легендарного музиканта Боба Ділана. Фільм фокусується на становленні Ділана як артиста та на його впливі на покоління 1960-х. Саундтрек складається з оригінальних композицій Ділана. Утім, більшість із них виконує їх не він сам, а Тімоті Шаламе, який, власне, і втілив музиканта на екрані.

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Луні Тюнз: Врятувати планету!"

Коли в кіно: 6 лютого 2025

Довгоочікуване повернення культових персонажів Даффі Дака та Поркі Піга та інших у новій пригоді. У центрі сюжету – їхня місія зупинити інопланетного лиходія, який хоче зруйнувати Землю. Це динамічне та веселе шоу з елементами екологічного меседжу, яке припаде до душі як дітям, так і дорослим, які виросли на мультфільмах Looney Tunes.

"Луні Тюнз: Врятувати планету!": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сент-Екзюпері"

Коли в кіно: 6 лютого 2025

Біографічний фільм про автора "Маленького принца" досліджує його життя як льотчика, письменника та філософа. У центрі сюжету – подорожі Екзюпері, його участь у війні та глибокий зв'язок з його творчістю. Роль письменниа виконує Венсан Кассель, який майстерно передає як харизму, так і внутрішню вразливість героя. А також у фільмі задіяні Луї Ґаррель і Дайан Крюґер.

"Сент-Екзюпері": дивіться онлайн трейлер фільму

"Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Коли в кіно: 13 лютого 2025

Черговий блокбастер від Marvel Studios розповідає про Сема Вілсона, який намагається гідно носити щит Капітана Америки. Кріс Еванс у ролі Стівена Роджерса не повертається, але Ентоні Макі блискуче втілює нового героя. Очікуйте запаморочливі спецефекти, інтриги й розвиток знайомого світу Marvel.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

Коли в кіно: 13 лютого 2025

Рене Зеллвеґер повертається у ролі улюбленої Бріджит Джонс, яка цього разу стикається з непростим романом із чоловіком, значно молодшим за неї. Фільм зберігає фірмовий гумор і щирість франшизи, водночас зачіпаючи теми вікових стереотипів у стосунках. Романтична атмосфера й харизматичні актори роблять стрічку чудовим вибором до Дня святого Валентина.

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бруталіст"

Коли в кіно: 20 лютого 2025

Американо-англо-угорська епічна історична драма розповідає про архітектора Ласло Тота (Едріен Броуді), угорського єврея, який вижив у Аушвіці та емігрував в Америку. Події стрічки охоплюють понад 30 років – від кінця 1940-х. У США Ласло погоджується на реконструкцію будинку загадкового бізнесмена Гаррісона Лі Ван Бюрена (Гай Пірс).

Після завершення роботи Ван Бюрен роблять Тоту пропозицію взяти участь у реалізації справді монументального архітектурного проєкту, що призводить до непоправних наслідків. Прем'єра стрічки на Венеційському кінофестивалі зірвала 13-хвилинні овації, її режисер Бреді Корбет отримав "Срібного лева" за найкращу режисерську роботу, а роботу Броуді у цьому фільмі критики в один голос називають чи не найкращою в усій його кар'єрі.

"Бруталіст": дивіться онлайн трейлер фільму

"У Загублених Землях"

Коли в кіно: 28 лютого 2025 (попередня дата)

У фільму ще немає ані трейлеру, ані точної дати прем'єри, але вже є український дистрибутор – Adastra Cinema – та орієнтовний час виходу у прокат: кінець лютого. Стрічка є дуже очікуваною, адже в її основі однойменна новела Джорджа Р. Мартіна, автора саги "Пісня льоду й полум'я", за якою був знятий серіал "Гра престолів".

Події відбуваються у постапокаліптичному світі, у пустці під назвою Загублені Землі, де чужинцям немає місця. Відьма Грей Еліс (Мілла Йовович) та найманець Бойз (Дейв Батіста) об'єднуються заради власної місії на просторах Загублених Земель. А режисером проєкту виступив Пол У. С. Андерсен, чоловік Мілли Йовович.

"Очі. Легенда Карпат"

Коли в кіно: 28 лютого 2025 (попередня дата)

У цієї захоплюючої та справді чарівної фентезі-стрічки зараз є лише дата світової прем'єри – останній день зими-2025, – але українські дистрибутори запевняють, що й у нас вихід фільму не забариться. У центрі сюжету – дівчина-підліток Юля, що виросла серед могутніх Карпатських гір, та її новий друг, дивне створіння з чарівного роду Очі. Малюка треба повернути додому, у ліс, але зробити це зовсім непросто, адже за легендами Очі вважаються небезпечними і люди на них полюють.

"Очі. Легенда Карпат": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну героїню грає юна німецька акторка Гелена Зенґель ("Новини з усього світу"). А також у зірковому касті стрічки – Емілі Вотсон (серіали "Чорнобиль", "Дюна. Пророцтво"), Фінн Вулфґард ("Воно", "Мисливці на привидів", серіал "Дивні дива") та чотириразовий номінант на Оскар Віллем Дефо ("Бідолашні створіння").