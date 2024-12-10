Наприклад, цього року Франція й Бельгія випустили біографічну драму про історію життя всесвітньовідомого французького шансоньє вірменського походження Шарля Азнавура. Стрічка присвячена сторіччю з дня народження виконавця. З 12 грудня цей фільм виходить в український прокат.

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"Месьє Азнавур" – біографічна драма 2024 року, яка стане вашим фаворитом

Сюжет та режисери

За сюжетом, на початку 1920-х років сім'я Азнавурянів емігрувала до Франції. Тут у 1924 році народився Шахнур Варенаг Азнавурян, який згодом взяв сценічний псевдонім Шарль Азнавур. Юнак з незвичним голосом та скромною зовнішністю вирішив стати артистом. Й познайомився з Едіт Піаф, яка стала його наставницею. Через роки успіхів й невдач Шарль Азнавур досягнув такого бажаного тріумфу. Виступив у США і його почали пізнавати по всьому світу.



Вся ця історія життя лягла в основу байопіку "Месьє Азнавур", який зняв дует французьких режисерів: Ґран Кор Маляд та Мехді Ідір. А роль самого Азнавура на екрані втілив актор Тагар Рахім, який раніше грав у "Мадам Павутина" від Marvel та "Наполеон" від Рідлі Скотта. Стрічка вже вийшла у світовий прокат.

"Месьє Азнавур": дивіться онлайн трейлер фільму

Мехді Ідір та Ґран Кор Маляд опинились у режисерських кріслах не випадково – їхню участь схвалив сам Шарль Азнавур незадовго до смерті, адже він був у захваті від їхнього фільму "Пацієнти" 2016 року. Перед написанням сценарію дует прочитав дві автобіографії митця, публіцистичні твори, переслухали понад тисячу пісень, також творці переглянули всі можливі документальні картини. Ініціатором зняти фільм став зять Азнавура, який брав безпосередню участь в усіх етапах виробництва.

Творча команда

Над створенням картини працювала зіркова команда. Художник-постановник – дворазовий володар Премії "Сезар" Стефан Розембаум, відомий за стрічками "Маскарад" і "Кафе бажань". Фільм створений продюсерами фільмів Франсуа Озона та франшизи про Агента 117.

Актори, що стрибнули вище своєї голови

Шарль Азнавур – неймовірно продуктивний. Він написав понад 1000 пісень для себе та інших і продав близько 180 мільйонів записів, включаючи 51 студійний альбом французькою мовою, ще 41 іншими мовами та 23 концертних альбоми. За життя він також став кінозіркою – знявся у понад 90 стрічках. Такий об'єм особистості потрібно було втілити актору.



Фільм "Месьє Азнавур" / Кадр із фільму

У процесі підготовки Рахім годинами передивлявся інтерв'ю та документальні фільми про свого персонажа. Також він особисто проінтерв'ював дружину, доньок, сина та сестру співака. Рахім назвав цю роль найскладнішою у своїй кар'єрі, розмовляв як Азнавур місяцями перед зйомками, без зупинки, навіть з родиною та друзями.

Для ролі Едіт Піаф режисери обрали французьку акторку Мари-Жулі Боп. Вони побачили її у виставі та одразу зрозуміли, що це та, хто зможе втілити непросту задачу – вийти з тіні Маріон Котіяр зіграти Піаф по-своєму, не впадаючи у карикатуру. Вона також змогла передати гумор, який був властивий Піаф, адже Шарль розповідав, що вона завжди жартувала.



Водночас для авторів було важливо знайти акторів вірменського походження. На їхню думку, громада мала бути присутня у фільмі, особливо коли для ролі Шарля був обраний актор алжирського походження.

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