Ми зібрали для вас список українських фільмів, які точно створять особливу атмосферу для вашої сім’ї. Обирайте свого фаворита та переглядайте усією родиною.

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Українські фільми зі святковою атмосферою

"Новорічна шкереберть"

Серіал "Новорічна шкереберть" розповідає історію п'яти незнайомців, які опинилися в неймовірно складній ситуації напередодні Нового року. Їхня подорож у Карпати, що повинна була стати святковим відпочинком, обертається на справжнє випробування. Виявляється, що вони застрягли не лише фізично, опинившись серед засніжених гір, але й у часі, потрапивши у загадкову ситуацію, де минуле, теперішнє та майбутнє переплелися.

Що насправді сталося з цими героями? Як вони потрапили у цю незвичайну пастку? І чи зможуть вони вибратися з неї до настання Нового року? Ці питання триматимуть глядача в напрузі протягом всього серіалу, де поєднуються елементи пригоди, містики та святкової магії.

"Новорічна шкереберть": дивіться онлайн трейлер

"Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке"

За сюжетом, козаки протягом багатьох років мужньо захищали український народ від усілякої напасті, не шкодуючи ні своїх сил, ні своїх життів. Вони завжди ставили на перше місце добробут простих людей, і тому їхні подвиги не залишалися без уваги. Якщо козак гинув у бою за справедливість, його гріхи прощались, і його душа потрапляла не в пекло, а до кращих місць, де він міг знайти спокій. Адже жодна козацька душа не мала б місця в пеклі – їй там просто не було чого робити.

"Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке": дивіться онлайн трейлер фільму

Але Диявол, як і належить йому, не зміг змиритися з таким порядком. Він був засмучений тим, що за всі ці роки йому не вдалося заманити хоча б одного козака до пекла. І ось, з втратою терпіння, він вирішує поставити під сумнів цей порядок. У компанії апостола Петра, Диявол вирішує посперечатися: він впевнений, що зможе зловити та утримати в себе найкращого та найбільш хороброго козака, на ім'я Семен, до Різдва. Але хлопець, як виявляється, надзвичайно рішучий і не лякається ані погроз, ані спокус. Тому Диявол не знає, що робити з таким відчайдушним і незламним козаком, що не піддається на жодні хитрощі.

"Пригоди S Миколая"

Напередодні Дня Святого Миколая другокласник Артем отримує несподіваний візит – в українських Карпатах до нього приходить сам Святий Миколай. Однак цей Миколай виявляється не тим, ким здається на перший погляд. Це всього лише злодій, який в одязі святого чарівника намагається обдурити дітей і забрати у них подарунки.

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму

Артему разом із сестрою-підлітком та місцевими дітьми доведеться об'єднати свої сили, проявити справжню сміливість і згуртованість, а також розвинути кмітливість і винахідливість, щоб виявити зловмисника і зупинити його плани. Діти повинні знайти спосіб перемогти злодія і врятувати справжнього Святого Миколая, адже без нього Різдво втратить свою магію. Це стане справжньою пригодою, в якій важливі не тільки сміливість, але й вміння працювати в команді та довіряти один одному.