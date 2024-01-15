Кинотерапия: 4 фильма, которые помогут освободить эмоции

Умение показать свои эмоции – это не всегда слабость. Иногда, чтобы избавиться от напряжения и успокоиться, стоит просто изрядно поплакать.

Помочь этому может просмотр фильма из списка на сайте 24 Канала. Выбирайте ленту для просмотра и восстанавливайте свой эмоциональный баланс, чтобы любить радоваться жизни каждый миг.

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Фильмы, которые помогут поплакать

"Искусственная любовь"

Еще в детстве Энджел продали в публичный дом, где она на протяжении всей своей жизни находится в атмосфере насилия, непрестанной сладострастия и ненависти. Но однажды ее судьба меняется, когда она встречает Майкла Госи и безумно влюбляется.

Появляется надежда на то, что ее жизнь может стать счастливее. Но владелец дома не готов отпускать свою подопечную, и Энджелю придется бороться за свою свободу.

"Искусственная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фрагменты женщины"

Сюжет ориентируется на молодую пару, где девушка сталкивается с потерей ребенка в родах. Теперь она вынуждена преодолевать горе и решать свою вину, чтобы снова обрести смысл в жизни. Она прилагает все усилия, чтобы не испортить отношения с матерью и мужем.

"Фрагменты женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Верю в любовь"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Молодой парень безумно влюблен в девушку, как и она у него. Их счастью препятствует только одно — непреодолимая болезнь девушки. Но это не мешает влюбленным наслаждаться каждым моментом вместе.

Они готовы сражаться за свою судьбу вдвоем и безгранично любить друг друга даже до самой смерти. Эта история покажет, что в самые трудные времена всегда можно обрести надежду.

"Верю в любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Брачная история"

Нью-Йоркский театральный режиссер Чарли и его жена, актриса Николь, оказываются на пороге развода. Чарли считает, что в их браке все было налажено, в то время как Николь чувствует потерю самой себя и, забрав сына, переезжает к своей матери в Лос-Анджелес. Там ей предлагают роль в сериале, а высококлассный адвокат по разводам дает советы.

Теперь Чарли также вынужден найти адвоката и решить, как согласовывать работу и общение со своим сыном, разрываясь между западным и восточным побережьями.

"Брачная история": смотрите онлайн трейлер фильма