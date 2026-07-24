24 Канал собрал самые интересные фильмы августа, которые непременно сделают ваши вечера ярче.

"Мятеж"

Премьера: 27 августа

Совсем скоро на экраны выйдет напряженный экшн-триллер, в котором главную роль исполняет мастер боевиков Джейсон Стэтхэм. По сюжету его героя подставляют и обвиняют в жестоком убийстве миллиардера, который был его близким другом и работодателем. Теперь он вынужден скрываться от полиции, чтобы самостоятельно раскрыть масштабный международный заговор и найти настоящих заказчиков.

"Мятеж": смотрите трейлер фильма онлайн

"Созвездие Пса"

Премьера: 27 августа

В конце августа этого года зрителей ждет премьера постапокалиптической драмы от студии 20th Century Studios. Она снята по мотивам бестселлера Питера Геллера. Сюжет фильма разворачивается вокруг одинокого пилота, который вместе со своей верной собакой выживает на заброшенном аэродроме после того, как смертоносный вирус уничтожил большую часть человечества. Услышав случайный радиосигнал, герой решается на рискованное и опасное путешествие, чтобы найти других выживших.

"Созвездие Пса": смотрите трейлер фильма онлайн

"Астрал: За пределами потустороннего мира"

Премьера: 20 августа

Это новая часть культовой хоррор-франшизы от студии Sony Pictures. Фильм вновь рассказывает жуткую историю о погружении в потусторонний мир "Астрала", где обитают самые страшные демоны и призраки. Зрителей ждет очередная порция напряженной атмосферы и мрачных семейных тайн.

"Астрал: За пределами потустороннего мира": смотрите трейлер фильма онлайн

"Щенячий патруль: Динофильм"

Премьера: 6 августа

Яркое продолжение популярной анимационной франшизы от студии Paramount Pictures, созданное специально для семейного просмотра. На этот раз бесстрашные щенки отправляются в опасную экспедицию на таинственный остров, где до сих пор обитают настоящие динозавры. Создатели фильма подготовили для детей и родителей еще больше забавных моментов и увлекательную спасательную операцию, за которой будет интересно наблюдать всем.

"Щенячий патруль: Динофильм": смотрите трейлер фильма онлайн

"Койот против Акме"

Премьера: 28 августа

У Вайли Койота окончательно лопнуло терпение, и он решает отсудить деньги у компании АкмеА, чьи некачественные товары годами портили ему жизнь. Для этого он покидает пустыню и находит Кевина – не слишком успешного адвоката с уличного баннера. Вместе с его сообразительной племянницей Пейдж они собирают доказательства и постоянно попадают в забавные передряги, направляясь на решающее судебное заседание против наглого юриста Акме.

"Койот против Акме": смотрите трейлер фильма онлайн

На днях наша редакция подготовила подборку летних фильмов, благодаря которым это время года станет вашим любимым.