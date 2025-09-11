11 сентября 2025 года в украинских кинотеатрах состоялось сразу несколько невероятных премьер. Это абсолютно разножанровые ленты на любой вкус.

Поэтому каждый сможет выбрать что-то для себя. В материале Кино 24 рассказываем больше о премьерных фильмах.

Какие фильмы вышли в украинских кинотеатрах?

"Аббатство Даунтон: Величественный финал"

Это американская драма, которая вышла в мире 10 сентября 2025 года. В центре сюжета семья Кроули. Действие разворачивается в начале 1930-х годов, и это время, которое снова приносит все больше и больше вызовов.

Вы увидите звездных актеров и любимых исторических персонажей, которых так долго ждали. И всем им придется подстраиваться под вызовы мира, который постоянно меняется. А самое главное, каждому придется сделать выбор – жить прошлым или сделать шаг в будущее.

"Аббатство Даунтон: Величественный финал": смотрите онлайн трейлер фильма

"Медовый месяц"

Это новый украинский драматический триллер о Тарасе и Оле. Действие происходит в небольшом городке под Киевом. Они проводят время со своими друзьями, а после этого остаются в своей новой квартире.

Казалось бы, это мог быть последний день, когда они чувствовали себя счастливыми, поскольку не пришло и дня, как под их домом появились оккупанты, а Тарас и Оля не успели вовремя уехать.

"Медовый месяц": смотрите онлайн трейлер фильма

Они оказались в настоящей ловушке, и все, что у них остается, это только их чувства. У них не было ни воды, ни связи, никаких условий для существования, но в них были они сами.

"Малевич"

Еще одна украинская лента, которая вышла в кино сегодня, это биографический фильм под названием "Малевич". Кинопроект создали в сотрудничестве с иностранными кинотворцами. Это история о художнике Казимира Малевича и его жизненный и творческий путь. Все знают его, как создателя "Черного квадрата" и течения супрематизма.

Создатели провели параллель между современной Украиной и с жизнью легендарного Малевича.

"Малевич": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссером фильма стала Дарья Онищенко. Известно, что второстепенную роль в этой ленте сыграл Константин Темляк, которого обвинили в насилии. Съемочная команда решила не вырезать сцены с участием актера несмотря на обвинения.