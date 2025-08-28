Из-за этого возник вопрос, будут ли вырезаны сцены с его участием. Режиссер Дарья Онищенко уже дала ответ на эту тему. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Суспільне Культура.

Советуем Где можно посмотреть фильм "2000 метров до Андреевки", который представит Украину на Оскар-2026

Будут ли вырезать сцены Темляка из фильма "Малевич": что сказала режиссер?

Режиссер фильма "Малевич" публично осудила действия актера и военнослужащего Константина Темляка, которого обвиняют в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.

К теме "Тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс": актера Константина Темляка обвинили в насилии

Онищенко отметила, что команда киноленты "Малевич" однозначно осуждает любые проявления насилия, сексуальных домогательств к несовершеннолетним и тому подобное. В то же время кадры с его участием в ленте они решили не вырезать.

Это решение обосновано несколькими факторами: этот фильм – документация времени и полномасштабного вторжения. Константин Темляк играет военного именно в современной части фильма. И кстати, сейчас актер также служит в ВСУ. Эта часть фильма небольшая, но без нее распадается все художественное произведение, посвященное прежде всего Казимиру Малевичу и моей стране во время войны,

– сказала Онищенко в УП.

Сейчас полиция расследует дело Константина Темляка по статье о домашнем насилии. Подробности – по ссылке.

Она говорит, что лента посвящена истории Казимира Малевича, а не Константина Темляка. Именно поэтому режиссер не считает целесообразным "обесценивать работу всей команды ради того, чтобы вырезать несколько сцен с актером второго плана".