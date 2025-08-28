Через це виникло питання, чи будуть вирізані сцени з його участю. Режисерка Дар'я Онищенко вже дала відповідь на цю тему. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Суспільне Культура.

Чи будуть вирізати сцени Темляка із фільму "Малевич": що сказала режисерка?

Режисерка фільму "Малевич" публічно засудила дії актора та військовослужбовця Костянтина Темляка, якого звинувачують у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої.

Онищенко зазначила, що команда кінострічки "Малевич" однозначно засуджує будь-які прояви насильства, сексуальних домагань до неповнолітніх тощо. Водночас кадри з його участю у стрічці вони вирішили не вирізати.

Це рішення обґрунтоване кількома факторами: цей фільм – документація часу і повномасштабного вторгнення. Костянтин Темляк грає військового саме в сучасній частині фільму. І до речі, зараз актор також служить у ЗСУ. Ця частина фільму невелика, але без неї розпадається весь художній твір, присвячений передусім Казимиру Малевичу і моїй країні під час війни,

– сказала Онищенко в УП.

Зараз поліція розслідує справу Костянтина Темляка за статтею про домашнє насильство. Подробиці – за посиланням.

Вона каже, що стрічка присвячена історії Казимира Малевича, а не Костянтина Темляка. Саме тому режисерка не вважає за доцільне "знецінювати роботу всієї команди задля того, щоб вирізати кілька сцен з актором другого плану".