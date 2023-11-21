5 фильмов, которые запрещены для просмотра в разных странах мира

Понимание морали очень отличается в разных уголках земли. Многие фильмы были запрещены для просмотра во многих частях света по определенным причинам.

Читайте в материале 24 Канала о таких лентах. А также узнайте причину запрещения фильмов в некоторых странах мира.

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Фильмы, запрещенные в некоторых странах мира

"У края крови и меда"

Режиссер: Анджелина Джоли

Где запрещен: Сербия

Фильм рассказывает о событиях во время Боснийской войны 1992-1995 годов, когда мусульманская девушка попадает в сербский лагерь для военнопленных, где распространяется сексуальное насилие. Хотя лента раскрывает ужасы войны, симпатии съемочной группы ощутимо не на стороне сербов. Представители сербских защитников морали назвали фильм лживым и вообще запретили его показ.

"У края крови и меда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ной"

Режиссер: Даррен Аронофски

Где запрещен: Пакистан, Катар, Бахрейн, Малайзия, Индонезия.

Режиссер, экранизируя библейскую легенду, решил глубже изучить внутренний мир выжившего после всемирного потопа героя. Аронофски раскрыл там не самые яркие чувства, ведь спастись, когда все вокруг погибают, является нелегкой задачей. Философская картина серьезно поразила чувственность цензоров. Среди аргументов для запрета некоторые отмечали уважение религиозных чувств верующих, в то время как другие ссылались на то, что мусульманство против изображения посланников Аллаха.

"Ной": смотрите онлайн трейлер фильма

"Детки"

Режиссер: Лари Кларк

Где запрещен: Беларусь

Фильм об аморальной жизни американских подростков вызвал значительный резонанс, разделяя зрителей на две стороны. Одни считали его достаточно талантливым творением, в то время как другие видели в нем что угодно – от морализаторства до намерения шокировать – но никак не как качественное кино. Потому фильм, исследующий темы подросткового секса, наркомании и ВИЧ, не понравился белорусским чиновникам, и его показ запретили.

Однако сам Кларк в своих интервью неоднократно подчеркивал, что считает свою работу более чем нравственной. Он высказывал мнение, что, возможно, рассматривая все эти ужасы на экране, подростки изменят свое отношение и начнут другую жизнь.

"Детки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девушка с татуировкой дракона"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції й враження від гри.

Режиссер: Дэвид Финчер

Где запрещен: Индия

Экранизация культового произведения Стига Ларссона отметилась удивительным кассовым собранием. Остросюжетную ленту смотрели с затаением дыхания миллионы киноманов по всему миру, пытаясь разгадать сложный сюжет.

Однако индийские чиновники оказались неприемлемыми к такому напряженному содержанию – сцена изнасилования главной героини ее опекуном поразила слишком уязвимых служащих и фильм не получил прокатного удостоверения в стране.

"Девушка с татуировкой дракона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Список Шиндлера"

Режиссер: Стивен Спилберг

Где запрещен: Индонезия

Лента, завоевавшая семь Оскаров и заслуженно вошедшая в золотой фонд мирового кинематографа, вызвала негативную реакцию индонезийских нравственных сторожей, считавших причиной открытой эротики.

То, как безнравственность может быть обнаружена в фильме о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, который выкупает евреев, приговоренных к смерти, остается загадкой для всемирной общественности.

"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма