8 января, 10:30
7 популярных фильмов, которые запрещено просматривать в Украине с 2025 года
Основные тезисы
- В 2025 году Госкино запретило 7 фильмов из-за участия российских актеров, поддерживающих агрессию против Украины.
- К запрещенным фильмам входят "Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия", "Тенет", "Телохранитель киллера", "Крейвен-охотник", "Поймать с поличным", "Терминал" и "Макс 2: Герой Белого дома".
2025 год был богатым на яркие премьеры фильмов и сериалов. В то же время он стал рекордным по количеству запрещенных лент.
В частности, под запрет Госкино попали сразу семь фильмов. В материале 24 Канала со ссылкой на издание "Факты" рассказываем, что это за ленты и по каким причинам их запретили.
Какие фильмы запрещены для просмотра в Украине?
В 2025 году под запрет Госкино попали сразу семь фильмов. Основной причиной стало участие в этих лентах российских актеров, внесенных в черный список Украины за поддержку агрессии против нашего государства и угрозу национальной безопасности.
В перечень запрещенных лент вошли:
- "Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия" – из-за участия в фильме Никиты Джигурды;
- интеллектуальный триллер Кристофера Нолана "Тенет" – из-за участия актера Юрия Колокольникова;
- комедийный боевик "Телохранитель киллера";
- супергеройский фильм от Marvel "Крейвен-охотник";
- криминальный триллер "Поймать с поличным" режиссера Даррена Аронофски;
- драма Стивена Спилберга "Терминал" – из-за участия в ней путиниста Валерия Николаева;
- "Макс 2: Герой Белого дома".
Что известно о запретах фильмов в Украине?
- Известно, что 2025 год стал рекордным по количеству запретов за последнее время.
- В 2024 году под санкции не попал ни один фильм, а в 2023-м – только два.
- Сейчас в Украине все тщательнее фильтруют контент, который может потреблять зритель, ведь неуместно просматривать ленты с участием россиян, в частности тех, кто поддерживает российский режим или замалчивает войну, пытаясь "отбелить" свою репутацию в мире.
- Ранее из проката и платформ также убрали фильмы и сериалы с участием Юрия Колокольникова, в частности третий сезон "Белого лотоса", фильм "Тенет" и другие. Все они сейчас недоступны для просмотра украинцам.