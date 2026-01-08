Укр Рус
Кино Подборки кино 7 популярных фильмов, которые запрещено просматривать в Украине с 2025 года
8 января, 10:30
2

7 популярных фильмов, которые запрещено просматривать в Украине с 2025 года

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • В 2025 году Госкино запретило 7 фильмов из-за участия российских актеров, поддерживающих агрессию против Украины.
  • К запрещенным фильмам входят "Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия", "Тенет", "Телохранитель киллера", "Крейвен-охотник", "Поймать с поличным", "Терминал" и "Макс 2: Герой Белого дома".

2025 год был богатым на яркие премьеры фильмов и сериалов. В то же время он стал рекордным по количеству запрещенных лент.

В частности, под запрет Госкино попали сразу семь фильмов. В материале 24 Канала со ссылкой на издание "Факты" рассказываем, что это за ленты и по каким причинам их запретили.

Смотрите также Не сможете оторваться от просмотра: 3 фильма, в которых фигурирует рулетка

Какие фильмы запрещены для просмотра в Украине?

В 2025 году под запрет Госкино попали сразу семь фильмов. Основной причиной стало участие в этих лентах российских актеров, внесенных в черный список Украины за поддержку агрессии против нашего государства и угрозу национальной безопасности.

В перечень запрещенных лент вошли:

  • "Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия" – из-за участия в фильме Никиты Джигурды;
  • интеллектуальный триллер Кристофера Нолана "Тенет" – из-за участия актера Юрия Колокольникова;
  • комедийный боевик "Телохранитель киллера";
  • супергеройский фильм от Marvel "Крейвен-охотник";
  • криминальный триллер "Поймать с поличным" режиссера Даррена Аронофски;
  • драма Стивена Спилберга "Терминал" – из-за участия в ней путиниста Валерия Николаева;
  • "Макс 2: Герой Белого дома".

Что известно о запретах фильмов в Украине?

  • Известно, что 2025 год стал рекордным по количеству запретов за последнее время.
  • В 2024 году под санкции не попал ни один фильм, а в 2023-м – только два.
  • Сейчас в Украине все тщательнее фильтруют контент, который может потреблять зритель, ведь неуместно просматривать ленты с участием россиян, в частности тех, кто поддерживает российский режим или замалчивает войну, пытаясь "отбелить" свою репутацию в мире.
  • Ранее из проката и платформ также убрали фильмы и сериалы с участием Юрия Колокольникова, в частности третий сезон "Белого лотоса", фильм "Тенет" и другие. Все они сейчас недоступны для просмотра украинцам.