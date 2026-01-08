В частности, под запрет Госкино попали сразу семь фильмов. В материале 24 Канала со ссылкой на издание "Факты" рассказываем, что это за ленты и по каким причинам их запретили.

Какие фильмы запрещены для просмотра в Украине?

В 2025 году под запрет Госкино попали сразу семь фильмов. Основной причиной стало участие в этих лентах российских актеров, внесенных в черный список Украины за поддержку агрессии против нашего государства и угрозу национальной безопасности.

В перечень запрещенных лент вошли:

"Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия" – из-за участия в фильме Никиты Джигурды;

интеллектуальный триллер Кристофера Нолана "Тенет" – из-за участия актера Юрия Колокольникова;

комедийный боевик "Телохранитель киллера";

супергеройский фильм от Marvel "Крейвен-охотник";

криминальный триллер "Поймать с поличным" режиссера Даррена Аронофски;

драма Стивена Спилберга "Терминал" – из-за участия в ней путиниста Валерия Николаева;

"Макс 2: Герой Белого дома".

Что известно о запретах фильмов в Украине?