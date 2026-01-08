Зокрема, під заборону Держкіно потрапили одразу сім фільмів. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на видання "Факти" розповідаємо, що це за стрічки та з яких причин їх заборонили.

Дивіться також Не зможете відірватись від перегляду: 3 фільми, в яких фігурує рулетка

Які фільми заборонені для перегляду в Україні?

У 2025 році під заборону Держкіно потрапили одразу сім фільмів. Основною причиною стала участь у цих стрічках російських акторів, внесених до чорного списку України за підтримку агресії проти нашої держави та загрозу національній безпеці.

До переліку заборонених стрічок увійшли:

  • "Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія" – через участь у фільмі Микити Джигурди;
  • інтелектуальний трилер Крістофера Нолана "Тенет" – через участь актора Юрія Колокольнікова;
  • комедійний бойовик "Тілоохоронець кілера";
  • супергеройський фільм від Marvel "Крейвен-мисливець";
  • кримінальний трилер "Спіймати на гарячому" режисера Даррена Аронофскі;
  • драма Стівена Спілберга "Термінал" – через участь у ній путініста Валерія Ніколаєва;
  • "Макс 2: Герой Білого дому".

Що відомо про заборони фільмів в Україні?

  • Відомо, що 2025 рік став рекордним за кількістю заборон за останній час.
  • У 2024 році під санкції не потрапив жоден фільм, а у 2023-му – лише два.
  • Наразі в Україні дедалі ретельніше фільтрують контент, який може споживати глядач, адже недоречно переглядати стрічки за участю росіян, зокрема тих, хто підтримує російський режим або замовчує війну, намагаючись "вибілити" свою репутацію у світі.
  • Раніше з прокату та платформ також прибрали фільми й серіали за участю Юрія Колокольникова, зокрема третій сезон "Білого лотоса", фільм "Тенет" та інші. Усі вони нині недоступні для перегляду українцям.