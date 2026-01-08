Зокрема, під заборону Держкіно потрапили одразу сім фільмів. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на видання "Факти" розповідаємо, що це за стрічки та з яких причин їх заборонили.
Які фільми заборонені для перегляду в Україні?
У 2025 році під заборону Держкіно потрапили одразу сім фільмів. Основною причиною стала участь у цих стрічках російських акторів, внесених до чорного списку України за підтримку агресії проти нашої держави та загрозу національній безпеці.
До переліку заборонених стрічок увійшли:
- "Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія" – через участь у фільмі Микити Джигурди;
- інтелектуальний трилер Крістофера Нолана "Тенет" – через участь актора Юрія Колокольнікова;
- комедійний бойовик "Тілоохоронець кілера";
- супергеройський фільм від Marvel "Крейвен-мисливець";
- кримінальний трилер "Спіймати на гарячому" режисера Даррена Аронофскі;
- драма Стівена Спілберга "Термінал" – через участь у ній путініста Валерія Ніколаєва;
- "Макс 2: Герой Білого дому".
Що відомо про заборони фільмів в Україні?
- Відомо, що 2025 рік став рекордним за кількістю заборон за останній час.
- У 2024 році під санкції не потрапив жоден фільм, а у 2023-му – лише два.
- Наразі в Україні дедалі ретельніше фільтрують контент, який може споживати глядач, адже недоречно переглядати стрічки за участю росіян, зокрема тих, хто підтримує російський режим або замовчує війну, намагаючись "вибілити" свою репутацію у світі.
- Раніше з прокату та платформ також прибрали фільми й серіали за участю Юрія Колокольникова, зокрема третій сезон "Білого лотоса", фільм "Тенет" та інші. Усі вони нині недоступні для перегляду українцям.