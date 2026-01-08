Зокрема, під заборону Держкіно потрапили одразу сім фільмів. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на видання "Факти" розповідаємо, що це за стрічки та з яких причин їх заборонили.

Які фільми заборонені для перегляду в Україні?

У 2025 році під заборону Держкіно потрапили одразу сім фільмів. Основною причиною стала участь у цих стрічках російських акторів, внесених до чорного списку України за підтримку агресії проти нашої держави та загрозу національній безпеці.

До переліку заборонених стрічок увійшли:

"Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія" – через участь у фільмі Микити Джигурди;

інтелектуальний трилер Крістофера Нолана "Тенет" – через участь актора Юрія Колокольнікова;

комедійний бойовик "Тілоохоронець кілера";

супергеройський фільм від Marvel "Крейвен-мисливець";

кримінальний трилер "Спіймати на гарячому" режисера Даррена Аронофскі;

драма Стівена Спілберга "Термінал" – через участь у ній путініста Валерія Ніколаєва;

"Макс 2: Герой Білого дому".

Що відомо про заборони фільмів в Україні?