24 Канал розповість про 3 банальні фільми, на які не варто витрачати свій час. Тож, якщо ви збираєтесь влаштувати сьогодні кіновечір, оберіть якісь інші, цікавіші стрічки.

Не пропустіть 7 вагомих причин подивитися новий фільм жахів "Допоможіть"

Банальні фільми, на які не варто витрачати час

"Шпигунка на весіллі"

Рейтинг IMDb: 4.4/10

У фільмі розповідається про секретну шпигунку Сем, яка стає дружкою на весіллі своєї найкращої подруги. Вона планувала отримати задоволення від свята, але все пішло не за планом. Найманці викрадають багатих гостей і вимагають викуп. Так, Сем береться за справу і намагається врятувати весілля подруги.

"Шпигунка на весіллі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кінець"

Рейтинг IMDb: 5.4/10

Після екологічної катастрофи Земля стає непридатною для існування. Заможна родина створює бункер на місці, де колись була соляна шахта. Понад двадцять років вони із прислугою живуть у повній ізоляції.

Під землею у пари народжується син, який ніколи не бачив сонця. Неочікувано до бункера потрапляє дівчина, і родина зіштовхується з новими викликами.

"Кінець": дивіться онлайн трейлер фільму

"10 блогерят" (2025)

Рейтинг IMDb: 4.5/10

У центрі сюжету – 10 зірок, яких замкнули на знімальному майданчику. Невідомий влаштовує для них небезпечну гру: кожні 10 хвилин онлайн-аудиторія повинна проголосувати, хто стане наступною жертвою.

"10 блогерять": дивіться онлайн трейлер фільму