Для многих зрителей настоящим фаворитом уже давно стала лента "Поймать Кайдаша", которая дарит яркие эмоции и заставляет одновременно смеяться и задумываться над важными вещами. Однако если вы уже пересмотрели этот сериал не один раз, в материале 24 Канала мы собрали подборку популярных украинских сериалов, которые прекрасно подойдут для уютных выходных.

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"Домик на счастье"

"Домик на счастье" – популярный комедийный сериал, который уже много лет остается одним из самых любимых среди украинских зрителей.

Сюжет разворачивается вокруг молодых супругов, которые решают оставить городскую жизнь и переехать в деревню. Попытки адаптироваться к новым условиям постоянно приводят к забавным и неожиданным ситуациям, за которые этот сериал и полюбили миллионы украинцев.

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"Домик на счастье": смотрите сериал онлайн

"Девчонки"

Этот сериал рассказывает о дружбе, поддержке и женской солидарности. Каждая из героинь переживает собственные трудности: кто-то сталкивается с проблемами в отношениях, кто-то ищет себя в профессии, а кто-то пытается наладить взаимоотношения с детьми.

"Девушки": смотрите онлайн трейлер сериала

Несмотря на все вызовы, они всегда остаются рядом друг с другом и готовы поддержать подругу в самый сложный момент. Именно поэтому история вдохновляет и дарит веру в то, что настоящая дружба помогает преодолевать любые трудности.

"Майор Сковорода"

Еще одна замечательная лента для выходных – популярная украинская полицейская комедия с Андреем Исаенко в главной роли.

В центре сюжета – харизматичный, но несколько эксцентричный майор Андрей Сковорода, который возглавляет команду молодых и неопытных полицейских. С тех пор их жизнь превращается в настоящую череду неожиданностей, курьезов и комических ситуаций. Сериал полон юмора, сарказма и динамичных приключений, поэтому прекрасно подойдет для легкого просмотра на выходных.

"Майор Сковорода": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте ленту по вкусу и позвольте себе хотя бы ненадолго забыть о ежедневных заботах.