Виктор Жданов по праву считается одним из лучших украинских актеров театра и кино. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас артист, чем занимается и как ему пришлось дважды начинать жизнь на новом месте.

Советуем Случился прецедент, – звезда "Тихой Навы" объяснила, в чем секрет огромного успеха сериала

Где сейчас и как живет украинский актер Виктор Жданов?

На жизненном пути Виктора Жданова выпало немало испытаний. Он родился на Херсонщине и в свое время работал в местном театре кукол. Впоследствии актер присоединился к труппе Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра. Однако из-за российской агрессии Жданову дважды пришлось становиться переселенцем.

Читайте также Роль в фильме "Серые пчелы" и продолжение истории Кайдашей: интервью с Виктором Ждановым

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Впервые он покинул Донецк после начала войны в 2014 году, а второй раз был вынужден уехать из родной Херсонщины в Киев после полномасштабного вторжения России. Несмотря на это актер сумел найти ощущение дома в столице и продолжил строить карьеру в театре и кино.

У меня нет мыслей вернуться. Я приезжал на Херсонщину, где я вырос, учился, там якобы моя родина, но мне там некомфортно. Я не знаю, почему. Мне комфортно здесь, в Киеве. Это произошло не сразу, а в последние три-четыре года. Меня здесь окружают люди, которых я хочу видеть, с которыми хочу общаться, меня приглашают на интервью,

– говорил Виктор в интервью Телеканалу ДОМ.

В творческом багаже Виктора Жданова – десятки ярких ролей. Зрителям он известен не только по сериалу "Поймать Кайдаша", но и по фильмам "Киборги", "Захар Беркут", "Черный Ворон", "Серые пчелы", а также многими другими работами в кино и на телевидении.

Сегодня Виктор Жданов продолжает активно работать на сцене и сниматься в кино. Он является актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В этом же театре работают его бывшая жена Елена Хохлаткина и их дочь Оксана Жданова. Елену Хохлаткину зрители могут знать по роли в сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли".

В интервью изданию ТыКиев Жданов рассказывал, в каких спектаклях его можно увидеть.

В спектаклях "Тартюф" и "Арлезианка" Дмитрия Богомазова. И еще в спектакле "Земля" по Ольге Кобылянской, "Крум" и Intermezzo на малой сцене. Пока у меня не очень много ролей. Здесь сказывается и мой возраст, и то, что я только второй год в этом театре,

– делился артист.

Развод и личная жизнь актера

В личной жизни Виктора Жданова также произошли изменения. В 2022 году он развелся со своей женой, с которой был вместе на протяжении 20 лет. Они прошли через два переезда и много других семейных испытаний. По словам Жданова, разговор о разводе инициировал он, однако процесс прошел без скандалов, и до сегодня они сохраняют огромное уважение друг к другу.



Виктор Жданов с дочерью и экс-супругой / Фото из соцсетей

Актер подчеркнул, что не ушел к другой женщине, а просто решил, что каждому из них стоит двигаться дальше отдельно, с уважением друг к другу. Интересно, что официально они до сих пор не разведены.

Виктор Жданов – Омелько из сериала "Поймать Кайдаша"

В сериале "Поймать Кайдаша" Виктор Жданов сыграл одну из ключевых ролей – он стал главой семьи. Актер воплотил образ Омелька Кайдаша, отца Карпа и Лаврины.

Его персонаж – сельский мужчина, трудолюбивый, но из-за многочисленных проблем и жизненных трудностей часто ищет утешение в рюмке. При этом он искренне любит свою семью и готов делать все, чтобы они были счастливы.

Вместе с Ждановым в сериале сыграли Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Григорий Бакланов и Ирина Мак.