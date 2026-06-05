В интервью Маши Ефросининой Анастасия Пустовит, которая сыграла одну из ключевых ролей в сериале, объяснила, в чем секрет успеха ленты. Кроме того, она призналась, чем этот сериал стал именно для нее.

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В чем секрет успеха сериала "Тихая Нава"?

Анастасия Пустовит, которая сыграла роль стойкой Киры в "Тихой Наве", объяснила, что секрет огромного успеха сериала заключается в том, что раньше на украинском телевидении не было подобных откровенных продуктов.

У нас раньше не было таких проектов. Были "Первые ласточки", были и "Кайдаши", но такого откровенного продукта с такой тематикой еще не было. Такого разоблачительного, острого, даже темного проекта у нас фактически не существовало. Поэтому случился прецедент,

– объяснила актриса.

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Интервью Анастасии Пустовит: смотрите видео онлайн

Это был мой карт-бланш, – какую роль сериал сыграл в жизни Анастасии?

По словам Анастасии Пустовит, роль в сериале "Тихая Нава" для нее стала особенной, ведь помогла выйти на новый уровень карьерного роста.

Актриса призналась, что ее личной проблемой является молодой вид: хотя ей 31 год, основном на экране ее до сих пор воспринимают как девушку. Внутренне же она уже давно изменилась, и ей интересно играть более сложных персонажей.

Это был мой карт-бланш: если я справлюсь и смогу убедительно сыграть этого персонажа, то это автоматически откроет для меня новые возможности,

– призналась Анастасия.



Анастасия Пустовит в сериале "Тихая Нава" / Фото SFERA FILM

Роль Киры в "Тихой Наве" стала для нее способом испытать себя в новом амплуа и открыть новые возможности – и Анастасия Пустовит с этой задачей справилась.

Ее Кира буквально заполонила тикток: поклонники создавали многочисленные видео с нарезками сцен, в которых Анастасия воплощает своего персонажа с невероятной стойкостью и глубиной.